El presidente de la Cámara de A Coruña reclama un “plan conjunto” contra el absentismo laboral

La evolución del absentismo laboral es considerada como una cuestión “muy relevante” por el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, quien señaló que "desde la pandemia ha ido creciendo de forma sostenida y afecta en general a todas las empresas", por lo que reclamó un “plan conjunto para tratar de combatir y minimizar” este fenómeno en el que participen los sindicatos y todas las instituciones para que se sitúe en “niveles más razonables”.

Añadió que “hay que hacer un análisis profundo de las razones por las cuales se está produciendo este absentismo”, del que dijo que “está creciendo de forma constante”.

Couceiro destacó que hay un “absentismo muchísimo mayor en los trabajadores de menos de 35 años”, por lo que cree que “están incidiendo factores culturales” en este comportamiento. También manifestó que el estudio realizado por las Cámaras de Comercio españolas revela que tiene una incidencia distinta según su tamaño, ya que en las compañías de menos de nueve trabajadores “la incidencia de ese absentismo quien la está soportando fundamentalmente son los compañeros de trabajo que van a trabajar”.

Para Couceiro, la principal preocupación de esas pymes es “la sobrecarga de trabajo que produce para otros empleados”, puesto que no pueden suplir al trabajador de baja. En las grandes empresas el absentismo deriva en el incremento de costes por sustituciones y horas de reorganización, según el presidente de la Cámara, para quien con este problema “se está produciendo un deterioro del clima laboral, una atención deficiente al cliente y una reducción de la productividad”.

También expresó Couceiro su “preocupación por la evolución del entorno socioeconómico” de las empresas por el “incremento constante en estos últimos años del esfuerzo fiscal tanto para personas como empresas, que nos sitúa en uno de los niveles más altos del mundo”, a lo que unió el incremento de las cotizaciones sociales “a veces de dos dígitos” para empresas y trabajadores, del que dijo que “ha ido llevando a un deterioro de la competitividad de nuestras empresas” que se suma al aumento de la inflación.