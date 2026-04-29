La relación de A Coruña y Patti Smith, premio Princesa de Asturias de las Artes

La cantante, compositora, artista visual y escritora estadounidense Patti Smith ha sido reconocida con el Premio Princesa de las Artes, el primero que se falla en esta edición de los prestigiosos galardones. Conocida como la 'madrina del punk', la artista, que cumplirá 80 años en diciembre, mantiene intacta una presencia escénica capaz de cautivar en recitales por todo el mundo. Una de las ciudades que la ha podido disfrutar en los últimos años ha sido A Coruña, donde dejó huella.

El concierto más reciente tuvo lugar en la Cúpula Atlántica de Zara, en el Monte de San Pedro, donde Patti Smith fue la encargada de poner el broche de oro a tres meses de programación cultural. El espacio, inaugurado el 3 de julio del pasado año, acogió la obra cinética 50 Songs of the Sea, recibiendo la visita de 100.000 visitantes. Para cerrar la actividad, la estadounidense ofreció una actuación íntima en el espacio reservada para 200 afortunados de las 26.000 personas que se habían inscrito para conseguir entrada.

La relación de la artista con Inditex estaba ligada también a su última exposición, la de Annie Leibovitz, que fotografió a la estadounidense. En la exposición de David Bailey, de 2025, también se pudo ver un retrato de la americana. Además, en Zara Home estuvo a la venta el vinilo de Horses, que celebró su 50 aniversario en 2025. Este fue el álbum de debut de la cantante y está considerado entre los mejores de la historia.

Una noche histórica en Riazor

Más histórica todavía fue su actuación en la playa de Riazor dentro del Festival Noroeste Estrella Galicia de 2019, ante unos 60.000 espectadores según cifró el Concello. Aquella noche, Patti Smith embrujó a una playa abarrotada con un concierto tan íntimo como liberador, capaz de pasar de la concentración casi mística al éxtasis colectivo. Sonaron temas como Wing, Are Your Experienced, Redondo Beach o Ghost Dancer, junto a versiones de los Rolling Stones, Lou Reed y Beds Are Burning, esta última introducida en defensa del medio ambiente.

La conexión con el público coruñés alcanzó su punto más alto con Because The Night, Gloria y el cierre con People Have the Power, canciones convertidas en celebración común. Patti Smith demostró aquel día que su energía seguía tan viva como siempre. Ahora, con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, su leyenda se engrandece todavía más.