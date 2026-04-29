Cierre total de la estación de tren de A Coruña durante dos semanas en verano: Renfe reorganiza trenes y habrá trasbordos por carretera

Los viajeros de tren de A Coruña han sufrido diversos cortes en los servicios en los últimos meses y este verano vivirán de nuevo importantes cambios debido a nuevas fases de las obras de la estación de San Cristóbal. Renfe ha anunciado una reestructuración del servicio entre el 5 de junio y el 10 de julio que afectará tanto a las conexiones con las ciudades gallegas como a la de alta velocidad con Madrid.

La compañía ferroviaria pondrá en marcha un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los viajeros mientras Adif avanza en los trabajos de la futura intermodal que deberá estar acabada antes de que termine el año.

Primera fase del 5 al 25 de junio

Según explica la operadora en una nota de prensa, habrá dos etapas claramente diferenciadas. En la primera, entre el 5 y el 25 de junio, varios servicios no podrán completar su recorrido en tren. Serán los Regionales entre A Coruña y Vigo, así como los Media Distancia con Lugo y Ferrol los que no prestarán su servicio desde o hasta A Coruña. En la línea con el sur de Galicia los viajeros tendrán que realizar por carretera el trayecto hasta Santiago de Compostela, mientras que en los recorridos hasta Lugo y Ferrol irán en autobús hasta la estación de Betanzos Infesta.

Además, por necesidades de rotación de material, el último tren Madrid-A Coruña del día 25 de junio (Avlo 4597) también realizará por carretera el tramo Santiago de Compostela-A Coruña.

Segunda fase del 26 de junio al 10 de julio

A partir del viernes 26 de junio será cuando se complique la situación para todos los viajeros, puesto que hasta el 10 de julio, un total de 15 días, los trabajos a realizar supondrán la interrupción total del servicio en la estación coruñesa.

Esto obligará a que se sustituyan todos los servicios ferroviarios y pasen a hacerse por carretera, tanto en los trenes de alta velocidad como en los Avant, Media Distancia y Regionales.

El bus alternativo con destino a Vigo en la estación de trenes de A Coruña / CARLOS PARDELLAS

En el caso de los trayectos con destino Vigo, Ourense o Madrid, se viajará en autobús hasta la estación de Santiago, mientras los que pertenecen a la línea de Lugo-Monforte-Ourense o los que tienen como final Ferrol, se harán por carretera hasta Betanzos Infesta.

Igual que en la fase anterior, por necesidades operativas de situación de material rodante, los primeros servicios de la mañana del sábado 11 de julio también pueden verse modificados.

Aumento de los tiempos

La compañía ferroviaria recuerda en la nota de prensa que los transbordos por carretera pueden llevar consigo un aumento en los tiempos de viaje, así como cambios en los horarios de salida y llegada, adaptándolos también a las paradas intermedias.

Renfe recomienda consultar con antelación los horarios del servicio. Además, ha activado los cambios y anulaciones sin coste para todos aquellos viajeros que prefieran modificar su viaje.