El tiempo en A Coruña: llegan cambios en vísperas del puente del 1 de mayo

Abril ha sido, hasta ahora, un mes con predominio del tiempo estable, seco y principalmente soleado en A Coruña salvo por algunas jornadas con chubascos y tormentas que apenas han tenido protagonismo en las últimas semanas, aunque estos signos de inestabilidad quizá vuelvan a hacerse notar ahora que los coruñeses encaran el estreno del mes de mayo. Con puente a la vista, al coincidir en viernes el festivo de este 1 de mayo, muchas personas están estos días pendientes de las predicciones meteorológicas para hacer planes de cara a un fin de semana largo como el que tenemos por delante y, como estamos en primavera, los pronósticos pueden ser más cambiantes que en otras épocas del año, así que a continuación detallamos la información que figura en las últimas predicciones actualizadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia para A Coruña, y ya anticipamos que llegan algunas novedades para el remate de abril y el arranque de mayo.

Hoy A Coruña vuelve a quedar al margen de los avisos amarillos por tormenta activos en otras zonas de Galicia como el interior de la provincia de Pontevedra, centro y sur de Lugo y prácticamente toda la provincia de Ourense. Ahí se prevén precipitaciones con descarga de aparato eléctrico que han llevado a la Aemet y a Meteogalicia a activar alertas por tormenta de las que previsiblemente se librará, un día más, el área coruñesa, aunque sí se espera el regreso de las lluvias durante la jornada de este miércoles 29 de abril. El día comenzará en A Coruña con nubes y claros pero a partir del mediodía las nubes irán a más y acabarán descargando chubascos en el litoral coruñés. Las temperaturas se moverán entre los 12 ó 13 grados de mínima y hasta 18 de máxima.

Cargando previsión del tiempo...

Mañana jueves día 30 los coruñeses dirán adiós al mes de abril con un día en el que la Aemet todavía prevé cierta inestabilidad en forma de chubascos dispersos, mientras que Meteogalicia por ahora mantiene su previsión de una jornada de tiempo estable y seco en A Coruña. Las temperaturas se mantendrán sin apenas cambios.

Viernes festivo

El viernes día 1 de mayo, festivo por la celebración del Día Internacional del Trabajo, A Coruña quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones y a día de hoy no hay un pronóstico unánime para esta jornada. La Aemet dibuja un panorama con nubosidad creciente y no descarta algunas lluvias durante la segunda mitad del día, mientras que Meteogalicia mantiene por ahora un pronóstico de tiempo estable, sin precipitaciones a la vista en el área coruñesa. Los termómetros seguirán sin variación, con mínimas que rondarán los 12 grados y máximas que no superarán los 18 ó 19 grados.

Primer fin de semana de mayo

El fin de semana llega con un incremento de las probabilidades de precipitaciones, y ahí sí coinciden los pronósticos de la Aemet y Meteogalicia. Tanto el sábado día 2 como el domingo día 3 serán jornadas con alternancia de nubes, claros y chubascos, así que para este primer fin de semana de mayo los coruñeses deberán pensar en tener a mano el paraguas, y quizá no lo suelten como mínimo hasta mediados de la próxima semana, ya que por ahora los modelos de predicción meteorológica apuntan a que esta inestabilidad atmosférica por la influencia de las bajas presiones se mantendrá por lo menos hasta el miércoles día 6 y habrá que ver cómo evolucionan los pronósticos para concretar cómo llegará el siguiente fin de semana, que será ya el segundo del mes de mayo. Más información.