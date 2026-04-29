Una treintena de cirugías y casi un millar de consultas suspendidas en A Coruña en el arranque de la nueva semana de huelga nacional de médicos

Un millar de actos médicos fueron suspendidos en el área sanitaria de A Coruña y Cee en el arranque de la nueva semana de huelga nacional de facultativos por un Estatuto Marco propio, según los datos aportados por la Consellería de Sanidade. En concreto, la convocatoria obligó a anular 33 cirugías, 852 consultas hospitalarias, 35 citas de Atención Primaria y 96 pruebas diagnósticas (excluídas de laboratorio) este pasado lunes, 27 de abril, día de inicio de la nueva convocatoria.

En toda Galicia, fueron cancelados 8.566 actos médicos durante esa misma jornada, según los datos facilitados por Sanidade, que desvelan que el paro obligó a anular, el lunes, un total de 222 operaciones, 5.776 citas hospitalarias, 1.873 consultas en centros de salud y 695 pruebas (excluídas, también, las de laboratorio).

Desde el inicio de las convocatorias de huelga nacional de médicos por un Estatuto Marco propio, el pasado mes de diciembre, en toda la comunidad gallega se suspendieron un total de 185.825 actos médicos.

Seguimiento

La huelga de médicos convocada a nivel nacional por un Estatuto Marco propio tuvo un seguimiento, este martes, del 17,39%, según los datos de la Consellería, que apuntan a que el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en el turno de mañana, alcanzó el 24,29%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 14,37%. En su conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga del 23,45%.

En lo que respecta a la Atención Primaria, el seguimiento de la segunda jornada de esta nueva semana de paro de facultativos por una Estatuto Marco propio alcanzó el 1,56% de participación. En el total de los dos niveles asistenciales, la huelga tuvo un seguimiento del 17,52%.

Vista del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac). / Víctor Echave

Hospitales de referencia

Por centros hospitalarios de referencia, el paro fue secundado por el 25,15% de los médicos, en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac); el 22,81%, en el el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS); el 18,56%, en el de Ferrol; el 22,22%, en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo; el 21,29%, en el de Ourense; el 26,33%, en el de Pontevedra; y el 28,76%, en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (UVigo).

El paro fue secundado por el 25,15% de los médicos, en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, este martes

Atención Primaria

En cuanto al seguimiento en Atención Primaria en el turno de mañana, por áreas sanitarias, fue el siguiente: en A Coruña y Cee, el 1,11%; en Santiago y Barbanza, 0,25%; en Ferrol, 3,05%; en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 2,16%; en Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 1,79%; en Pontevedra y O Salnés, 1,45%; y, en el área sanitaria de Vigo, el 2,04%.

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En este contexto, la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Servicio Galego de Saúde (Sergas) ha citado al comité de huelga de O'Mega (Facultativos Independientes de Galicia), el sindicato convocante en Galicia de la huelga nacional de médicos por un Estatuto Marco propio, para una reunión, este miércoles. El encuentro arrancará, a las 11.00 horas, en el edificio administrativo de San Lázaro, en Santiago, y se celebrará horas antes de la manifestación convocada en esa ciudad por el propio O'Mega, la Agrupación de Profesionales por un Estatuto Médico Propio, Médicos Unidos por sus Derechos y la Asociación MIR España. Una protesta que partirá, a las 18.00 horas, de la Alameda.