Vía libre ambiental a la ampliación de la ayuda por satélite para los aviones en el aeropuerto de A Coruña

La ampliación en el aeropuerto de Alvedro del sistema conocido como Navegación Basada en Prestaciones, que emplea datos proporcionados por satélites para mejorar las maniobras de los aviones, no precisará de la realización de una evaluación ambiental simplificada, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado.

Esta iniciativa, que será desarrollada por Enaire, la empresa pública encargada de la gestión de la navegación aérea, evitará ese trámite porque la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental considera que “no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”, aunque siempre que “se cumplan las medidas y prescripciones” fijadas en el documento ambiental y la resolución de este departamento.

El sistema de ayuda por satélite está disponible ahora para la aproximación a la cabecera 03 del aeropuerto de A Coruña —la más próxima al monte Xalo, donde se instaló en 2019 para el horario diurno y en 2021 para el nocturno, y se pretende colocar también en la cabecera 21 —la situada junto a la ría— para las operaciones de salida, llegada y aproximación.

El nuevo sistema sustituirá a los equipos instalados en tierra, conocidos como radiofaros. Enaire considera que permitirá contar con "rutas más precisas, flexibles y seguras" porque los aviones "siguen trayectorias más exactas". También destacó que con la desaparición de las restricciones que implican el uso de los radiofaros se reduce tiempo de vuelo y consumo de combustible.

La cercanía del Xalo hacía imposible usar radiofaros en la cabecera 03, por lo que solo podían utilizarse referencias visuales para aterrizar con demasiado viento a favor en la cabecera contraria. En situaciones de baja visibilidad o de noche estas referencias no estaban disponibles, lo que producía numerosos desvíos de vuelos a otros aeropuertos que ahora se reducirán más al implantarse el sistema en las dos cabeceras.