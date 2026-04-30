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Arranca en el puerto de A Coruña la Lucas Roller Week

Es la primera prueba mundial de este nuevo estilo de patinaje

Arranca en el puerto de A Coruña la Lucas Roller Week

Arranca en el puerto de A Coruña la Lucas Roller Week

Gus de la Paz

RAC

A Coruña

El Skate Cross, una nueva modalidad de patinaje, celebra este fin de semana en A Coruña su primera prueba mundial, la Lucas Roller Week , que se disputa desde este jueves hasta el domingo en terrenos del puerto. El año pasado se celebró la Lucas Slalom Cup, pero ahora son 318 los competidores y de un mayor número de países. La competición, que rinde homenaje al patinador Lucas Seijo Fernández, fallecido en 2024, incluye también pruebas en Riazor y Monte Alto.

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