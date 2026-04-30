Arranca en el puerto de A Coruña la Lucas Roller Week

El Skate Cross, una nueva modalidad de patinaje, celebra este fin de semana en A Coruña su primera prueba mundial, la Lucas Roller Week , que se disputa desde este jueves hasta el domingo en terrenos del puerto. El año pasado se celebró la Lucas Slalom Cup, pero ahora son 318 los competidores y de un mayor número de países. La competición, que rinde homenaje al patinador Lucas Seijo Fernández, fallecido en 2024, incluye también pruebas en Riazor y Monte Alto.