El BNG propone que Emalcsa cambie el La Coruña por A Coruña
Defienden que esa es la "única" denominación "oficial y legal"
El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, va a formular un ruego oral en el Pleno de mayo para que la Empresa Municipal de Augas da Coruña (Emalcsa) cambie su razón social y asuma en la denominación la forma A Coruña como "la única forma oficial y legal del topónimo de la ciudad".
Los nacionalistas recuerdan que a día de hoy la entidad se llama Empresa Municipal de Aguas de La Coruña Sociedad Anónima, "lo que claramente constituye una anomalía" ya que el nombre es A Coruña "desde la aprobación, en 1983, de la Lei de Normalización Lingüística por parte del Parlamento galego".
Jorquera señala que en el pasado mandato se anunció la voluntad de cambiar esto "adoptando la marca Augas da Coruña", pero "todavía no se ha dado ningún paso".
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