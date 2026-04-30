El BNG propone que Emalcsa cambie el La Coruña por A Coruña

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, va a formular un ruego oral en el Pleno de mayo para que la Empresa Municipal de Augas da Coruña (Emalcsa) cambie su razón social y asuma en la denominación la forma A Coruña como "la única forma oficial y legal del topónimo de la ciudad".

Los nacionalistas recuerdan que a día de hoy la entidad se llama Empresa Municipal de Aguas de La Coruña Sociedad Anónima, "lo que claramente constituye una anomalía" ya que el nombre es A Coruña "desde la aprobación, en 1983, de la Lei de Normalización Lingüística por parte del Parlamento galego".

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Jorquera señala que en el pasado mandato se anunció la voluntad de cambiar esto "adoptando la marca Augas da Coruña", pero "todavía no se ha dado ningún paso".