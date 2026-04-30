El calendario de las fiestas en los barrios de A Coruña este 2026

Las 26 asociaciones vecinales que organizan las fiestas en los barrios de A Coruña ya tienen asignado su presupuesto para celebrar este 2026 sus festejos tradicionales. Cada colectivo vecinal contará con una ayuda de entre 16.7000 y 20.000 euros para abordar gastos vinculados a la celebración como los cachés de los artistas, el alquiler de equipos de sonidos, el transporte de materiales, la iluminación, la instalación eléctrica o los seguros necesarios para organizar las fiestas. El Concello, que destinará unos 5000.0000 euros en esta segunda convocatoria de subvenciones para la organización de fiestas en los barrios, indica que prestará asesoramiento a todas las asociaciones vecinales durante el proceso y cederá aseos químicos, vallas, tarimas, mesas y sillas, siempre que exista disponibilidad.

"Las fiestas son un instrumento imprescindible por su aportación al tejido cultural de la ciudad", comentó el concejal de Cultura Gonzalo Castro durante la presentación, en la que destacó que este año ha aumentado el número de entidades solicitantes y ayudas.

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