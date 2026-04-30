La canción de A Coruña que representará a los scouts de Galicia en Ceuta

Naturaleza, compañerismo y humanidad. Esos tres pilares resumen la esencia del escultismo o movimiento scout, que en A Coruña está presente de mano de grupos como el San Jorge 33 de Monelos. "Es un movimiento juvenil en el que trabajamos personas voluntarias como monitores en esta educación no formal. Trabajamos con jóvenes de entre 8 y 20 años a través de estos valores", explica Lucía Viader, voluntaria y monitora en el San Jorge 33.

Para estos scouts, el quinto mes del año arrancará por todo lo alto. Desde este viernes hasta el domingo, la Ciudad Autónoma de Ceuta acoge el LI Festival Scout, al que los de San Jorge 33 acuden con una misión: representar a Galicia con una canción scout. "Es una canción en gallego en la que intentamos contar qué es para nosotras ser scout y qué es Galicia; contamos quiénes somos en el grupo, mencionamos algunos sitios de campamento a los que vamos, hablamos de la tradición gallega", comenta Viader.

Una canción de todos

Yaiza Ordóñez es una de las integrantes del grupo que, a punto de cumplir 10 años, viaja con el grupo para promover el alma gallega. "Estoy nerviosa por conocer Ceuta, porque nunca estuve ahí", confiesa. Viviendo al lado del local de San Jorge 33, Ordóñez siempre los veía por la ventana, pero hasta que no tuvo ocho años no pudo apuntarse.

"Nos parece que tienen valores muy positivos. Colaboran entre ellos, trabajan el Día de la Mujer, el de la No Violencia, el tema de la familia, de ayudarse unos a otros, el bullying...", dice su madre, Noelia Ferreiro. Una de las cosas que más le gustan a Ferreiro del grupo es que "ves a chavalas de 16, 17, 18 o 19 años jugar a la par con niños de ocho en una relación totalmente sana".

Los últimos días antes de partir, con los nervios "a flor de piel", estuvieron perfeccionando detalles antes de emprender viaje, este jueves, 30 de abril. "Vamos a cantar todo el grupo, todo el que quiera participar de San Jorge 33 puede unirse al escenario. Vamos más de 40 personas a representar nuestra canción. No es tanto que suene estupendísimo, sino la ilusión de juntarnos y crear algo juntas", relata la monitora, quien añade que el tema "recordará a los ritmos gallegos" al llevar instrumentos típicos y acompañar la actuación con pasos de baile. "Hace mucha ilusión, porque antes no se llevaban las canciones en gallego", admite Viader.

El proceso de composición fue, como todo el San Jorge 33, algo compartido. "En el campamento de verano hicimos varios juegos divertidos para sacar estrofas y temáticas que nos podían gustar, y a partir de esas ideas que se fueron sacando conjuntamente, las monitoras creamos esta composición", refiere Viader.

San Jorge 33 forma parte de la Asociación de Scouts de España (ASDE), que tiene diversos grupos repartidos por las Comunidades Autónomas. "Normalmente las otras comunidades preparan un festival regional, en donde cada grupo lleva su canción, y el ganador va al nacional", expone Viader. En Galicia, sin embargo, existe un sistema de rotación, en el que cada año escogen a un grupo en representación de la comunidad.

Noelia Ferreiro destaca que están "todos implicados". "Los que van a Ceuta son ellos, yo como madre no voy, pero los padres también colaboramos mucho", dice. Fabricaron manualidades para vender por la calle y aliviar el coste del viaje, y tienen pensado salir más veces a vender. "Los pequeños estuvieron haciendo marcapáginas, otros pulseras, otro grupo hizo llaveros... Y los padres colaboramos con lo que buenamente pudimos", comenta.