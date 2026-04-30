Canciones que beben del Boss, grunge en gallego y propuestas locales para celebrar el puente de mayo en la Mardi Gras

La sala Mardi Gras de A Coruña celebra el puente de mayo con propuestas locales, letras en gallego y canciones que beben de clásicos como Bruce Springsteen y Elvis Costello. Este jueves, abrirán la programación de conciertos Inadaptados de Cambre y los coruñeses Low Gain a partir de las 22.00 horas. Las entradas se venden por anticipado a partir de 10 euros a través del mail entradasmardigras@gmail.com y en taquilla pueden adquirirse por 12 euros.

El espectáculo continúa el viernes a las 22.00 horas con The Cruz & The Dukes Of Harlem, una banda que llega desde Holanda en su primera visita a la ciudad con canciones que recuerdan a Bruce Springsteen, un vocalista parecido a Little Richard y melodías que beben de Elvis Costello, según explican los organizadores. Las entradas están a la venta en Creedence Rock, Gatopeixe y Entradium.com por 14 euros de forman anticipada y 17 euros en taquilla.

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La semana finaliza el sábado con la banda de Ponteareas Vimbio, finalistas de los Premios Narf. Combinarán metal y grunge con letras en gallego y energía a raudales para presentan su primer disco ‘Comeza o xogo’ a partir de las 23.00 horas. Las entradas están a la venta en enterticket por 8 euros y 10 en taquilla.