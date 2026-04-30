Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Licitada la integración ambiental de Alfonso MolinaNadia Calviño en A CoruñaNuevas aperturas en Marineda CityEl Dépor se juega el ascenso a PrimeraCampamentos de verano en A Coruña¿Qué tiempo hará en A Coruña durante el puente del 1 de mayo?Espacio Coruña anuncia nuevas aperturasDoble terraza y vistas privilegiadas a la ría de A CoruñaEl 'día espejo' del eclipse en A Coruña
instagramlinkedin

Canciones que beben del Boss, grunge en gallego y propuestas locales para celebrar el puente de mayo en la Mardi Gras

The Cruz & The Dukes Of Harlem llegan desde Holanda este viernes en su primera visita a la ciudad

The Cruz &amp; The Dukes Of Harlem.

The Cruz & The Dukes Of Harlem. / LOC

RAC

La sala Mardi Gras de A Coruña celebra el puente de mayo con propuestas locales, letras en gallego y canciones que beben de clásicos como Bruce Springsteen y Elvis Costello. Este jueves, abrirán la programación de conciertos Inadaptados de Cambre y los coruñeses Low Gain a partir de las 22.00 horas. Las entradas se venden por anticipado a partir de 10 euros a través del mail entradasmardigras@gmail.com y en taquilla pueden adquirirse por 12 euros.

El espectáculo continúa el viernes a las 22.00 horas con The Cruz & The Dukes Of Harlem, una banda que llega desde Holanda en su primera visita a la ciudad con canciones que recuerdan a Bruce Springsteen, un vocalista parecido a Little Richard y melodías que beben de Elvis Costello, según explican los organizadores. Las entradas están a la venta en Creedence Rock, Gatopeixe y Entradium.com por 14 euros de forman anticipada y 17 euros en taquilla. 

Noticias relacionadas

La semana finaliza el sábado con la banda de Ponteareas Vimbio, finalistas de los Premios Narf. Combinarán metal y grunge con letras en gallego y energía a raudales para presentan su primer disco ‘Comeza o xogo’ a partir de las 23.00 horas. Las entradas están a la venta en enterticket por 8 euros y 10 en taquilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles
  2. La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
  3. Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
  4. ¿Qué coche comprar? Un estudio de la Universidade da Coruña desmonta los mitos sobre la sostenibilidad del coche eléctrico
  5. El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus 'principales focos' en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros
  6. Abre en el centro comercial Cuatro Caminos la primera pastelería palestina de A Coruña: dulces artesanales 'únicos' en España
  7. El Concello de A Coruña oferta más de mil plazas para excursiones gratuitas: estos son los destinos
  8. Nuevo local de hostelería y deportes náuticos en O Parrote: el Puerto de A Coruña busca concesionario para el edificio que abrirá este verano

Canciones que beben del Boss, grunge en gallego y propuestas locales para celebrar el puente de mayo en la Mardi Gras

Canciones que beben del Boss, grunge en gallego y propuestas locales para celebrar el puente de mayo en la Mardi Gras

El calendario de las fiestas, barrio a barrio

El calendario de las fiestas, barrio a barrio

Se regalan flores por el Día de la Madre en el centro comercial Cuatro Caminos

Se regalan flores por el Día de la Madre en el centro comercial Cuatro Caminos

Marineda City anuncia cuatro nuevas aperturas y alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta

Marineda City anuncia cuatro nuevas aperturas y alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta

Estas son las obras que se realizarán con la integración ambiental de Alfonso Molina: de carriles bici a sendas peatonales

Estas son las obras que se realizarán con la integración ambiental de Alfonso Molina: de carriles bici a sendas peatonales

Estos son los trenes afectados por las obras de la estación de A Coruña este verano y sus nuevos horarios

Estos son los trenes afectados por las obras de la estación de A Coruña este verano y sus nuevos horarios

Así serán las dos fases de alteraciones en los trenes de A Coruña este verano: una con cambios puntuales y otra de cierre total

Así serán las dos fases de alteraciones en los trenes de A Coruña este verano: una con cambios puntuales y otra de cierre total

Médicos alertan de embarazos no deseados y enfermedades sexuales en jóvenes: "Hay mucha información y muy mala"

Tracking Pixel Contents