El Concello de A Coruña ofrece 6.116 plazas en los campamentos de verano: modalidades e inscripción
La preinscripción comenzará el lunes 4 de mayo y el sorteo de plazas quince días después
El Concello de A Coruña ha presentado este jueves una nueva edición de los campamentos municipales de verano, enfocados tanto a la conciliación de las familias durante el periodo no lectivo como para ofrecer alternativas de ocio educativo, deporte y convivencia a niños y niñas.
La concejala de Bienestar Social, Nereida Canosa, destacó en la presentación que al terminar el curso "no terminan las necesidades de las familias".
Ocho modalidades
Este año se ofrecerán un total de 6.116 plazas distribuidas en ocho modalidades: Campacoles, con 1.080 plazas; campamentos de Fórum y Ágora, con 1.350; campamentos municipales de día, con 416; campamentos urbanos en los centros cívicos, con 2.250; campamentos tradicionales con estancia, con 180; campamentos deportivos, con 640; campamentos de "Mocidade", con 100; y la Escola de Verán de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, también con 100 plazas.
Las actividades se desarrollarán en centros educativos, centros cívicos, el Ágora, el Fórum Metropolitano, instalaciones deportivas municipales, el Centro Municipal de Empleo, el Polideportivo de Labañou y la Estación de Montaña de Manzaneda en el caso de los que tienen alojamiento.
Entre 4 y 17 años
La oferta está orientada a niños y niñas nacidas desde el año 2022 hasta chicos y chicas de 17 años, con propuestas adaptadas a las diferentes etapas de la infancia y la adolescencia. Además, se reservan 98 plazas para menores con necesidades educativas especiales o de diversidad funcional, que dependen de las características de cada programa.
Inscripción
El calendario para inscribirse en los campamentos comenzará este lunes 4 de mayo. La inscripción se abrirá el 4, 5, 6 y 7 de mayo. Las listas provisionales se publicarán el 15 de mayo, con plazo de reclamaciones el 18 y 19. El sorteo de plazas se realizará el 21 de mayo y las listas definitivas se publicarán el 1 de junio.
Una vez admitidos, la inscripción y pago será entre el 2 y el 5 de junio. La gestión de las listas de espera comenzará a partir del 10 de junio.
Toda la información está disponible en la web coruna.gal/campamentos2026, donde se pueden consultar todas las condiciones específicas de cada modalidad, edades, turnos, horarios, cuotas y demás detalles.
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