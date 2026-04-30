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¿Por qué A Coruña ganó la Aesia?: la clave que revela Nadia Calviño

"Tuvo mucho peso su ecosistema empresarial, por eso ganó A Coruña", ensalza la exvicepresidenta económica

Nadia Calviño, esta mañana en A Coruña.

Nadia Calviño, esta mañana en A Coruña. / Casteleiro

R. Prieto

A Coruña

En su regreso a la ciudad de A Coruña para presentar su libro 2.000 días en el Gobierno, Nadia Calviño reservó un espacio destacado para uno de los hitos que más impacto ha tenido en la ciudad durante su etapa en el Ejecutivo: la elección de la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia). La entonces vicepresidenta económica tuvo un papel clave en un proceso en el que la ciudad gallega compitió con otras candidaturas de peso. “Ganó por su ecosistema empresarial”, subrayó, poniendo en valor la combinación de tejido tecnológico, capacidad innovadora y colaboración institucional.

La designación supuso un espaldarazo estratégico para A Coruña, al situarla en el mapa de la gobernanza digital en España y Europa. La Aesia está llamada a desempeñar un papel central en la supervisión del desarrollo de la inteligencia artificial, un ámbito cada vez más relevante en la agenda comunitaria y global. Para la ciudad, además, implica atraer talento, inversión y nuevas oportunidades vinculadas a la economía digital.

Ante un auditorio con fuerte presencia empresarial, la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones recordó que la candidatura coruñesa no partía como favorita en un proceso competitivo frente a otras ciudades, pero acabó imponiéndose por sus fortalezas estructurales. “Tuvo mucho peso su ecosistema empresarial, por eso ganó A Coruña”, subrayó.

La decisión de ubicar la Aesia en A Coruña se enmarca en la estrategia del Gobierno de descentralizar organismos estatales y de reforzar nodos tecnológicos fuera de los grandes polos tradicionales. En ese contexto, la agencia no solo representa un reconocimiento institucional, sino también una apuesta de futuro: será uno de los organismos clave en la supervisión del desarrollo de la inteligencia artificial, un ámbito central en la agenda europea y global.

Para la ciudad, la llegada de la Aesia supone mucho más que una sede administrativa. Implica posicionarse en la primera línea de la gobernanza digital, atraer inversión, generar empleo cualificado y consolidar un ecosistema tecnológico en crecimiento. Un salto cualitativo que, como se evidenció durante el acto, forma parte también del relato político y personal que Calviño construye en su libro: el de una gestión marcada por grandes transformaciones económicas, pero también por decisiones con impacto directo en territorios concretos como A Coruña.

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El respaldo de la alcaldesa, Inés Rey, presente en el acto, reforzó esa idea de trabajo conjunto que fue clave en el proceso. Ambas escenificaron una complicidad construida durante años que, en este caso, cristalizó en uno de los proyectos más simbólicos para la proyección futura de la ciudad.

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