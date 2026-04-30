El 'día espejo' disipa las dudas sobre el eclipse del 12 de agosto: A Coruña tendrá dos ubicaciones "inmejorables"

El futuro eclipse total del 12 de agosto vivió en la jornada de jueves su réplica en el denominado día espejo, el más simétrico astronómicamente por la posición del sol. La agrupación ÍO organizó en las inmediaciones de la Torre de Hércules un acto informativo sobre la importancia de esta fecha, de utilidad para programar y realizar mediciones preventivas de cara al día del eclipse. La ubicación fue elegida por su idoneidad para el evento. "Si el día del eclipse es como el día espejo, será un día ideal", afirmó el presidente de la agrupación, Óscar Blanco.

"Lo que permite el día espejo es ubicarse bien para esa jornada. El cielo en el día espejo es el más similar al del futuro 12 de agosto. Decimos simétrico porque, desde hoy, hay el mismo número de días al 21 de junio, que es el solsticio de verano, hasta el 12 de agosto. Eso supone que la posición del sol va a ser la misma este día y el del eclipse. La hora idónea para verlo el 12 de agosto se calcula sobre las 20.28 horas, aunque este jueves ese momento se marcó a las 20.20 horas. Para calcular la idoneidad de una posición, basta con una aplicación de brújula y otra de altura, con eso llegaría para calcular el grado. El punto idóneo ese día para el eclipse va a estar en 12 grados de inclinación, en otras latitudes a 11", explicó Blanco.

Desde la agrupación Ío trasladan que no "hay un mejor sitio que otro", pero que las localizaciones y el entorno forman parte de la experiencia del eclipse. En este sentido, señalan la rosa de los vientos de la Torre de Hércules, como los entornos de la Torre, y el litoral de punta Herminia como los mejores lugares de la ciudad para disfrutar del acontecimiento astronómico. "Cualquier lugar con buena orientación y en el área de eclipse total es válido, pero el entorno y estas ubicaciones son inmejorables", señaló su presidente. Fuera de la ciudad, A Mariña de Lugo y el litoral norte de Galicia también son "enclaves magníficos porque además disfrutarán de más tiempo del eclipse, será un poco más largo".

"Si contamos desde el monte de San Pedro hasta la Torre y el entorno de punta Herminia, no me parece descabellado calcular unas 30.000 personas en el litoral para ver el eclipse. Es factible. Es un evento único, con publicidad. Se está haciendo mucho ruido desde las asociaciones porque efectivamente es un evento atractivo y bonito", expresó el presidente de la agrupación ÍO.

Al respecto del suceso, Blanco detalló que "las luces son diferentes" y la luz solar "se pone de un color cobrizo y el grado de color cambia". También aclaró que habrá un descenso de las temperaturas durante el trascurso del eclipse y, por ejemplo, "los insectos dejan de volar y los animales cambian su comportamiento". Ante la posibilidad de un cielo nublado el 12 de agosto, Blanco indicó que "no solo importan las nubes, también los aerosoles ambientales". Así, serán importantes las previsiones meteorológicas de bruma, espuma, niebla e incluso calima, aunque "la densidad ha de ser fuerte, la luz solar no se tupe tan fácilmente".

Miembros de la agrupación ÍO durante el día espejo, en el entorno de la Torre de Hércules. / CARLOS PARDELLAS

Precauciones para el eclipse

El uso de gafas homologadas y acreditadas para el eclipse debe limitarse a "exclusivamente mirar al sol". La fase parcial del eclipse durará 58 minutos, en un proceso de "mordiscos de la luna al disco solar" y será necesario el uso de lentes en ese proceso. Óscar Blanco calcula un minuto y 17 segundos sin luz solar en el punto máximo de la totalidad del eclipse. En esos instantes "no será necesario emplearlas porque no habrá luz".

Las advertencias llegan ante la previsión de que, pese a ser el mismo sol, "la gente va a mirarlo más que un día normal". También piden evitar el uso de sistemas de proyección indirecta, como cámaras oscuras, o de protección más rudimentaria, como gafas ahumadas o algún invento casero.

"Estuvimos trasladando al Concello nuestras preocupaciones y solicitamos el apoyo para el día del eclipse y que se apaguen las luces urbanas. Ese día, además, es posible que se juegue el torneo Teresa Herrera. Esperamos que no haya impedimento con las iluminaciones", afirma Blanco.

Otra de las preocupaciones para la agrupación ÍO y varios de los amantes de la astronomía que se sumaron al acto es la posible masificación. La conversación giró en parte alrededor de la aplicación móvil del Concello, que indica varios lugares en los barrios de la ciudad para ver el eclipse. "No son entornos bonitos", aseguró una usuaria. Afirman entender las intenciones del gobierno municipal con estas informaciones. "Por una parte, quieren evitar la concentración de la población en un solo punto de la ciudad y evitar la sobrecarga. Por otro lado, hay una serie de población que no puede moverse o tiene movilidad reducida, pero con el mismo derecho a disfrutar del eclipse", resolvió Blanco.