El Día de la Madre se celebra con flores en el centro comercial Cuatro Caminos

El Día de la Madre se celebra en el centro comercial Cuatro Caminos con flores para sus clientes. Desde este jueves 30 y hasta el próximo sábado 2 se reparten flores en horario de 12.00 a 20,00 horas como gesto de cariño, elegante y cargado de significado. Para hacerse con este detalle, los clientes tendrán que presentar dos tickets de compra de dos establecimientos diferentes del centro comercial de esta misma semana, sin importe mínimo de compra, en el stand ‘Florería de Cuatro Caminos’ instalado en la planta alta, frente a Massimo Dutti,

“Cuatro Caminos quiere premiar la fidelidad de sus visitantes y ofrecer una experiencia especial en unas fechas tan señaladas”, comenta el centro comercial en su nueva apuesta por acciones que refuerzan el vínculo con su público.