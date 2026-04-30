El Festival Morriña de A Coruña desvela su cartel por días y añade a John Pollón
Las entradas diarias saldrán a la venta el martes 5
El Festival Morriña que se celebrará del 24 al 26 de julio en el muelle de Batería de A Coruña ha anunciado su cartel por días. Además, se ha añadido a John Pollón a la selección de artistas.
El primer día del evento, el viernes 24 de julio, estará encabezado por Manuel Turizo y Juanes. También actuarán Luck Ra, Belén Aguilera, Marlena, John Pollón, Henry Méndez y Lemot.
El día siguiente estará más enfocado a la música urbana con Myke Towers y Young Miko como principales atractivos. También actuarán Hard GZ, MVRK, D.Valentino, Lewis Potter y uno de los artistas emergentes más esperados de la escena gallega, 9Louro.
Además, en esta ocasión, han añadido una jornada más al festival que se centrará en la música electrónica. Será en formato "brunch" con Pual Kalkbrenner, Maceo Plex, Deer Jade y Karras Martínez.
Entradas diarias el martes
Las entradas diarias para el viernes o el sábado saldrán a la venta el martes 5 de mayo a partir de las 12.00 horas. Para el domingo ya se pueden comprar a 31 euros o con la opción de vivirlo desde el backstage por 101 euros.
Además, aún se pueden comprar los abonos para los dos primeros días, que siguen a la venta tras agotarse las dos primeras ofertas de compra. La tercera está a 95 euros, misma cantidad que si se quiere adquirir el abono para los tres días.
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