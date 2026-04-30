Finalizan las obras de la avenida de Os Mallos: la circulación se recuperará desde este viernes

Las obras de renovación en el saneamiento de la avenida de Os Mallos de A Coruña, así como las intervenciones en pavimentación, nuevas canalizaciones y otras reformas han llegado a su fin más de un año después.

Esta reforma de la principal arteria del barrio comenzó en marzo de 2025. Unos trabajos que se han ido convirtiendo en interminables para vecinos y comerciantes. "Hay un cierto agotamiento", señalaba la presidenta del Distrito Mallos, Alba Balsa, hace un mes a este diario.

Este viernes será cuando vuelvan a circular los vehículos por ella. La Compañía de Tranvías ha anunciado que la línea que circula por esta avenida, la 11, regresará a su trayecto habitual entre As Lagoas y el Centro Comercial Marineda City. En el último año, se había habilitado una parada provisional en el número 74 de la avenida de Arteixo mientras duraban las obras que ahora quedará sin servicio.

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A pesar de la tardanza en recuperar la vida habitual de la vía, el Concello argumentaba que la fecha para el fin de las obras era la prevista y que la duración se debió a que "la obra no es menor" y ha habido que realizar cambios en "la avenida entera, con todas las canalizaciones", por lo que no fue posible acabarla antes.