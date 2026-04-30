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Gonzalo Castro asegura que el cartel del festival Noroeste de A Coruña "está prácticamente pechado"

Al concejal le sorprenden las críticas de BNG, que preguntará en el pleno por la organización de esta cita musical

Concierto del Noroeste en Riazor

Concierto del Noroeste en Riazor / German Barreiros/Roller Agencia

RAC

A Coruña

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, asegura que el cartel del festival Noroeste de A Coruña de este verano está "prácticamente pechado". De hecho, avanza que la nueva edición de esta cita musical se presentará "nos vindeiros días".

El edil muestra su "sorpresa", por las críticas del BNG, que anunció que llevaría el asunto al próximo pleno ante la falta de información sobre su organización cuando quedan unos tres meses para su celebración. "Todo o sector musical da cidade sabe cal é o estado da organización do Noroeste. Está prácticamente pechado", indica.

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Castro destaca, además, la "antelación" con la que se va a presentar la cita, pues está previsto que se haga en la primera semana de mayo.

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