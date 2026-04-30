¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 30 de abril

‘Estoy como nunca’, la propuesta de La Forte

¿En qué se parecen una mujer de 20 años, una de 30 y una de 40? En que las tres están como nunca… Pero ninguna por el mismo motivo. Así presenta la cómica su show, que lleva hoy al EMHU. Más información.

19.00 horas. Afundación (Cantón Grande, 8)

Conferencia sobre Inteligencia Artificial

La abogada y técnica en consumo Elia Chaín Carballo participa en una actividad de sensibilización, formación y divulgación para conversar sobre inteligencia artificial. La entrada es libre hasta completar aforo.

19.00 horas. Circo de Artesáns (San Andrés, 36)

El Rafael Dieste muestra ‘Aquí tamén se fala’

Alumnos y profesores exponen esta iniciativa cultural que busca revitalizar el idioma gallego, para lo que involucra a juventud migrante. Explicarán su experiencia y cómo ha evolucionado el proyecto.

19.30 horas. Asociación Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)

Presentación de ‘Hatun Vilcabamba ES’

El historiador y periodista Santiago del Valle Chousa presenta este proyecto de investigación y exploraciones en Perú que suma tres décadas. Se centra en la capital sagrada perdida de los últimos reyes Incas.

20.00 horas. Portas Ártabras (Sinagoga, 22)

El Colectivo Globo presenta ‘Alén’

Alén es una creación escénica de danza contemporánea interpretada por cuatro personas que nace del deseo de habitar el límite. Hay entradas disponibles en la web de Ataquilla por un precio de 8,80 euros.

20.30 horas. Teatro Rosalía (Riego de Agua, 37)

Concierto de Rodrigo Cuevas

Este es su única actuación en Galicia en este 2026 con la gira La Belleza, llena de fantasía escénica y argumental. Quedan algunas entradas disponibles en Ataquilla a partir de 45,36 euros. Más información.

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22.00 horas. Coliseum (Francisco Pérez Carballo, 2)