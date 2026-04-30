¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 1 de mayo
Nuestra guía cultural y de ocio se llena de propuestas para todos los públicos en un fin de semana largo por el puente festivo, así que busca aquí --y encuentra-- tu plan para esta tarde-noche
‘Candelight. Lo mejor de Outlander en cuerdas’
Un cuarteto de cuerdas interpretará una selección de música de la popular serie televisiva Outlander. El concierto se desarrollará además a la luz de las velas que se instalarán en la sala. Las entradas tienen precios a partir de los 19 euros.
21.00 horas. Hotel NH Finisterre. Paseo de O Parrote 2-4
‘Wonderland’, fotos de Annie Leibovitz
Último día para visitar la primera exposición antológica de la obra de la gran fotógrafa norteamericana organizada por la Fundación MOP, en la que se exhiben sus trabajos y, por primera vez, los realizados con grandes iconos del mundo de la moda.
10.00 a 21.00 horas. Fundación MOP. Muelle de la Batería
The Cruz & The Dukes of Harlem, en la Mardi
La banda neerlandesa ofrece un concierto con entradas al precio de 17 euros en taquilla en el que interpretará temas de rock and roll con el dinamismo y la intensidad que caracteriza a esta formación, que apuesta por la fuerza y la crudeza sobre el escenario.
22.30 horas. Mardi Gras. Travesía de la Torre, 8
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