Médicos alertan de embarazos no deseados y enfermedades sexuales en jóvenes: "Hay mucha información y muy mala"

Los institutos de educación Secundaria del área de A Coruña están en el foco del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña. En la cuarta edición de Risco Cero, la campaña de charlas sobre educación sexual, alumnado de sexto de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela recorrerá los centros educativos de la provincia para concienciar sobre enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos y prácticas seguras. "El problema que queremos abordar es un problema de salud tremendamente importante", declaró el presidente del Colegio, Luciano Vidán, en el acto de presentación del proyecto.

Los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual "están aumentando de forma muy notoria en la población joven", declaró Vidán, quien añadió que "hay que hacer cosas, que no son especialmente difíciles ni complicadas, para atajar este problema". El vicepresidente del Colegio y jefe del servicio de Reumatología del Chuac, Javier de Toro, transmitió el lema de la institución: "No lo digas, hazlo". Relató que existe una falsa percepción: "Estamos equivocados: hay mucha información, y muy mala información", compartiendo un proverbio africano: "Para educar a un niño hace falta una tribu entera".

Datos preocupantes

En lo que va de año han realizado tres talleres, impartidos por alumnado de sexto de Medicina supervisados por el jefe de Otorrinolaringología del Chuac y coordinador docente, Juan Carlos Vázquez Barro. Aunque el contenido de los mismos es fijo, han detectado un aumento "muy llamativo" de las infecciones de transmisión sexual, especialmente a partir de la pandemia. "En Galicia en concreto, hay muchísimas infecciones por clamidia, sobre todo en mujeres, y de gonorrea en hombres, que pueden tener unos riesgos muy importantes para la salud", informó la médica de familia Ana Zamora. "Ya no solo desde Risco Cero, sino que los profesionales de la salud también tenemos que hacer un esfuerzo desde nuestras consultas para captar a esta población", añadió.

Uno de los pilares del proyecto es trabajar con los adolescentes el porqué del aumento este tipo de enfermedades, que va unido a varias causas. Una es el abandono del preservativo, que presumiblemente irá a más a consecuencia de la situación en el Golfo Pérsico. "Las instituciones, las ONGs y otros colectivos nos pondremos a trabajar para que no haya desabastecimiento en la población, porque es algo prioritario para frenar las infecciones de transmisión sexual", afirmó Zamora.

En las visitas a institutos hacen hincapié en el consentimiento. "Les queremos dejar claro que es un acuerdo que hay entre las personas antes y durante la relación, que tenemos que informar a la persona con la que estamos cuáles son nuestros límites y que si queremos parar hay que parar, que no es no", explicó la médica.

Casos de consumo de pornografía a partir de los ocho años

La pornografía, unida a las redes sociales, es otra de las cuestiones que más preocupan. Los últimos datos a nivel estatal, compartidos por Zamora, estiman que casi un 70% de la población entre 14 y 18 años ha accedido a este tipo de contenido, y que uno de cada siete lo consume de manera habitual, situándose el inicio en torno a los 12 años. "Me parece escalofriante pensar que el primer contacto que hay con la pornografía es todavía en edades más tempranas, a los ocho años", reflexionó Zamora, quien incidió en las consecuencias negativas de esta práctica y de la explotación sexual digital.

En representación de sexto de Medicina, la estudiante Ana Serantes incidió en el hecho de que su condición de alumnos les permite conectar mejor con el público de las charlas en los institutos. "Es una iniciativa que me hubiese gustado disfrutar cuando era adolescente", declaró. Percibe que hay una mayor concienciación entre los jóvenes sobre embarazos no deseados, pero no sobre enfermedades de transmisión sexual. "Había niñas que nos comentaban que utilizan la píldora anticonceptiva como método de barrera, y eso obviamente no puede ser así", dijo.

Incidió, asimismo, en la protección en la diversidad sexual. "Muchas veces, el preservativo simplemente se utiliza para contactos de relaciones heterosexuales. Noté fragilidad en los grupos de hombres que tienen relaciones con hombres, y mujeres que tienen relaciones con mujeres. Es otro grupo de riesgo en cuanto a la desinformación", advirtió, trasladando que "la información es poder".

Nueve años de trayectoria

Los inicios del proyecto se remontan a 2017, cuando el Colegio impulsó convocatorias de innovación y repararon en dos médicas de familia claves para Risco Cero: Ana Zamora y Elvira Someso. Zamora trabajaba en el centro de salud de Vioño, y Someso en el PAC de la Casa del Mar. "Detectamos que había muchas mujeres, generalmente jóvenes, que iban a las consultas a solicitar la píldora postcoital, que tenían muchas dudas sobre métodos anticonceptivos y mucho miedo a poder contraer una enfermedad de transmisión sexual", narró Zamora, quien pensó, junto a su compañera, cómo llegar de manera efectiva a esta población adolescente.

Gracias a la colaboración del profesor de la Escola de Imaxe e Son, Ángel Cordero, y al apoyo del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña, elaboraron una aplicación. Recibieron un premio en 2017, y actualmente trabajan para seguir mejorándola. "Porque los problemas que nosotros habíamos detectado siguen existiendo, pero además han cambiado", dijo Zamora. De forma paralela, y mediante el Colegio, enviaron cartas de presentación a los colegios de la provincia, "para impartir talleres a población adolescente, porque es en donde hay que incidir, fundamentalmente".