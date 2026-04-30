Marineda City anuncia cuatro nuevas aperturas y alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta

El centro comercial más grande de Galicia, Marineda City, continúa con nuevas inauguraciones tras la ampliación del recinto en la zona que antiguamente ocupaba El Corte Inglés desde la inauguración del complejo. Ahora, anuncia cuatro nuevas incorporaciones a su oferta comercial y de ocio.

Además, el centro alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta, la dedicada íntegramente a restauración y ocio. "Con más de 30 establecimientos de restauración, Marineda City concentra una de las ofertas gastronómicas más amplias de Galicia. Su propuesta incluye desde hamburgueserías y cocina americana, street food y conceptos urbanos, cocina asiática e internacional, restauración italiana, cafeterías y bakery coffee, que se complementa con variadas opciones familiares y de ocio pensadas para adaptarse a distintos momentos de consumo y perfiles de visitante", detallan en una nota de prensa.

Tres establecimientos y un stand

Entre las nuevas incorporaciones destaca Manolo Bakes, una de las cadenas más conocidas de repostería, y que ya cuenta con un local en los Cantones, en el centro de A Coruña. Se situará en la primera planta, junto a Primark y abrirá en breve. Según destacan en el comunicado, "la enseña se ha convertido en un auténtico fenómeno gastronómico en España gracias a un concepto que combina producto de calidad, imagen cuidada y una experiencia de consumo ágil y actual".

Marineda City inaugura su ampliación: 30 marcas y casi 30.000 metros cuadrados más / Iago López

Otra de las novedades es el restaurante PPANG, que ya está disponible en la segunda planta. Tal y como detalla Merlin, la empresa que gestiona Marineda City, este establecimiento está inspirado en el street food coreano que sitúa el sándwich como protagonista de una propuesta gastronómica urbana y llena de personalidad.

También en la planta 2 del complejo abrirá en unos días Le Coq, un restaurante centrado en las carnes a la brasa. "Cuenta con una cocina inspirada en recetas y sabores del mundo, donde el protagonismo recae en el producto y en la intensidad de la parrilla", explican.

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Además, Marineda City también incorpora un nuevo stand de venta de cookies.