La neumóloga Marina Blanco Aparicio, del Hospital de A Coruña, vuelve a aparecer una vez más en la lista Forbes de los cien mejores médicos de España

La neumóloga Marina Blanco Aparicio, doctora del Hospital de A Coruña especialista en asma, fibrosis quística y bronquiectasias, vuelve a figurar una vez más en la lista Forbes de los cien mejores médicos de España. La doctora Blanco Aparicio es la responsable de la Unidad Especializada de Asma de Alta Complejidad en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y se encuentra entre los tres únicos especialistas en Neumología que aparecen en la selección de Forbes.

Los otros dos médicos neumólogos destacados en esta clasificación son el doctor José María Echave-Sustaeta María-Tomé, que es jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid --además de ejercer en otros centros como el Hospital Universitario La Luz y el Ruber Juan Bravo-- y la doctora Sarah Béatrice Heili Frades, responsable de la Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios (UCIR) del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Especialista en asma de alta complejidad

La doctora Marina Blanco Aparicio, neumóloga y responsable de la Unidad especializada de asma de alta complejidad del Chuac, se estrenó en la lista Forbes de los mejores médicos de España en 2018 y volvió a figurar en esta selección en las listas publicadas en 2023 y 2024. De la doctora Blanco Aparicio destacaba ya entonces 'Forbes' su labor asistencial pero, sobre todo, sus investigaciones sobre las enfermedades respiratorias, ya que es autora de más de una treintena de trabajos y supera las 200 comunicaciones científicas presentadas en congresos nacionales e internacionales.

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“Estoy firmemente convencida de que, en nuestra profesión, dedicarse solo a la labor asistencial no es suficiente. Hay que complementarlo con la investigación y con un aprendizaje continuo. Yo siempre digo que creo hay muy pocos días en mi vida en los que no haya leído o estudiado algo de medicina, incluidos sábados y domingos. Muy pocos. El mantenerse al día en nuestra profesión exige un esfuerzo muy grande”, resaltaba la doctora Blanco Aparicio hace dos años tras su tercera inclusión en esta lista.