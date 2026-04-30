Primeros contactos de Podemos, Sumar y EU en A Coruña para "un proyecto común"

Podemos, Sumar y Esquerda Unida (EU) de A Coruña han iniciado contactos a un año de las próximas elecciones municipales. Por ahora no piensan en listas ni está sobre la mesa concurrir de forma conjunta a los comicios municipales de 2027, sino que quieren trabajar en un "proyecto común" con la ciudad en el centro. El portavoz de Podemos en A Coruña, Aitor Neira, explica que "lo más importante es el respeto y la confianza" y este trabajo previo sirve para "centrarse en los problemas del día a día de los coruñeses: vivienda, barrios, tranporte...".

En EU, con Berta Vigil como colegiada en el ámbito local, lo tienen claro: "Cremos nunha forma de facer política baseada na confianza, no respecto entre organizacións e, sobre todo, poñendo sempre a cidade no centro". Están "abertos ao diálogo" y aunque ya están "en fase de elaboración programática" en sus agrupaciones locales, Esquerda Unida respetará "las decisiones en lo que respeta a establecer o no algún tipo de coalición".

La portavoz municipal de Sumar, Trinidad Palacios, considera fundamental "poner cosas en común" entre los tres partidos. Reconoce que "las relaciones son súper cordiales" e insiste en que la política está "para mejorar la ciudad, sin pensar en siglas ni en listas". Palacios expone que la ciudad tiene "muchísimas carencias" y que estos primeros contactos buscan "diseñar líneas estratégicas" en las que ir trabajando.

Los tres manifiestan que "las cosas se pueden hacer con discreción, sin ruido, y siempre con la ciudad por delante", para así "poner el foco en los problemas reales" de los vecinos.

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En las elecciones de 2023, Sumar no participó, mientras que Podemos y EU concurrieron de forma conjunta con Alianza Verde, quienes sumaron 4.804 votos, sin conseguir representación en María Pita.