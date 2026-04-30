Radiografía laboral de A Coruña ante el Primero de Mayo: crece el empleo, pero se mantiene la desigualdad

A Coruña llega a este Primero de Mayo con más afiliados que en los últimos años, una tasa de paro provincial en niveles próximos al pleno empleo técnico y un tejido empresarial que sigue tirando de la economía gallega. Pero detrás de la buena fotografía general aparecen grietas difíciles de ignorar: mujeres con más obstáculos para mantener una carrera laboral, mayores de 45 años expulsados de sectores en transformación, jóvenes que entran al mercado con salarios bajos y una ciudad cada vez más dependiente de la llegada de trabajadores extranjeros.

Empleo. La última foto del Instituto Galego de Estatística, referida a marzo de 2026, contabiliza 97.046 personas afiliadas en alta laboral residentes en el municipio de A Coruña. El empleo femenino supera ya al masculino, con 50.211 mujeres afiliadas frente a 46.835 hombres, aunque ese avance no elimina las brechas que aparecen después en paro, salarios, parcialidad y cuidados. Es una subida respecto a marzo de 2024 y 2025, cuando se registraron 95.311 y 93.669 personas, respectivamente.

Paro. La mejora no ha vaciado las oficinas de empleo. Las estadísticas municipales de paro registrado de marzo de 2026 publicadas por el SEPE sitúan a la ciudad de A Coruña con 12.088 parados. El número de desempleados registrado se reduce respecto a los 13.025 de un año antes, los 13.456 de marzo de 2024 y los 14.444 en marzo de 2023. A nivel provincial, la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2026 dejó la tasa de paro de A Coruña en el 7,64%. Los economistas consideran que el pleno empleo técnico se alcanza entre el 7% y el 8% en España. Como dato negativo, se registró una pérdida trimestral de ocupados de 8.500 personas.

Salarios. El crecimiento económico de A Coruña no ha tenido un reflejo equivalente en los salarios. Según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), entre 2012 y 2023 el salario medio por hora en la ciudad aumentó un 17%, al pasar de 9,4 a 11 euros. Es un avance relevante, pero insuficiente para compensar la inflación registrada en la provincia, que fue del 20,8%. En términos reales, por tanto, el trabajador medio habría perdido poder adquisitivo. La distancia es aún más evidente al comparar los sueldos con la evolución de la riqueza generada. En ese mismo periodo, el PIB por habitante creció un 49%, muy por encima del aumento de los precios. La brecha también se observa en el tramo más reciente con datos disponibles: entre 2018 y 2023, los salarios subieron un 13,4%, prácticamente la mitad que el PIB por vecino, que avanzó un 26,5%, mientras la inflación acumulada fue del 17%.

Brecha. El problema ya no es solo cuántos puestos se crean, sino quién accede a ellos. Los sindicatos llevan meses alertando de que el auge del empleo deja atrás sobre todo a mujeres, mayores de 45 años y personas con baja cualificación. La estadística gallega lo refleja con claridad: en el promedio de 2025, el paro registrado en Galicia fue mayoritariamente femenino —66.564 mujeres frente a 47.062 hombres— y los mayores de 45 años concentraron más de 70.000 parados, alrededor de seis de cada diez. En A Coruña, esa realidad se nota en trayectorias laborales interrumpidas por los cuidados, en mujeres que salen del empleo para atender a dependientes y en trabajadores sénior que pierden su puesto y ya no encuentran una puerta de regreso.

Edad. La ciudad ofrece una imagen más amable para los jóvenes que hace diez años. El empleo menor de 25 años alcanzó máximos el pasado verano, con unos 5.000 trabajadores jóvenes, y los parados de esa edad son menos de la mitad que en 2015. Pero el primer empleo sigue siendo una frontera difícil. La entrada se produce muchas veces por prácticas, becas, contratos parciales o salarios bajos. La mejora de la coyuntura facilita el acceso, pero no garantiza emancipación, vivienda ni carrera profesional. El mercado ofrece una entrada, aunque a menudo lo hace por la puerta de atrás.

Estabilidad. La reforma laboral redujo con fuerza la temporalidad, y A Coruña lo ha notado. Hay más contratos indefinidos y menos eventuales que hace una década. Pero la precariedad no desaparece: cambia de forma. Los sindicatos señalan abusos en periodos de prueba, fijos discontinuos mal utilizados y contratos indefinidos a tiempo parcial que esconden necesidades estructurales. La patronal defiende que la mayoría de empresas cumple la ley y que la estabilidad también responde a la competencia por retener talento.

Formación. La demanda empresarial está girando con fuerza hacia perfiles de Formación Profesional. Las ofertas analizadas en la ciudad muestran más peticiones de FP que de universidad, sobre todo en oficios, informática, mantenimiento, comercio, construcción, ayuda a domicilio y perfiles técnicos. La razón es doble: la FP responde rápido a necesidades concretas y, al mismo tiempo, resulta más barata para muchas empresas que un perfil universitario. La Universidade da Coruña también presenta buenos datos de inserción: nueve de cada diez egresados de grado o máster encuentran empleo en el primer año.

Industria. La gran asignatura pendiente sigue siendo el peso industrial. Los datos publicados en los últimos meses dibujan una paradoja: en la industria manufacturera coruñesa los salarios por hora subieron con fuerza entre 2012 y 2023, pero el número de empleos cayó. Es decir, resisten puestos mejores, pero hay menos. Los sindicatos coinciden en reclamar una política industrial comarcal que conecte puerto exterior, suelo, energía, formación y empresas tractoras. El riesgo es que A Coruña se conforme con ser una economía de servicios mientras pierde músculo productivo estable.

Comarca. La ciudad no puede leerse sin la Gran Coruña. La comarca funciona como un gran mercado laboral, con Inditex como gran motor directo e indirecto. Los minoristas de moda y complementos tienen una destacada en la creación de empleo: uno de cada cinco puestos de trabajo en la comarca se genera en este sector. También destacan otros sectores como la logística, comercio, alimentación, tecnología, construcción y actividades financieras. El Informe Ardán ya situó al área coruñesa como la gran locomotora empresarial gallega, con un gran peso en valor añadido, facturación y empleo.

Migración. La inmigración se ha convertido en una pieza central del mercado laboral coruñés. Los trabajadores extranjeros se han duplicado en la ciudad desde 2019 y ya son imprescindibles en sectores donde falta mano de obra: construcción, hostelería, cuidados, pesca, transporte, metal u oficios. Sin ellos, el problema demográfico sería más severo. Pero su integración laboral depende de papeles, homologaciones, empadronamiento y trámites que a menudo van más despacio que las necesidades de las empresas y, especialmente, de las personas.

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Autónomos. A Coruña ciudad suma 16.021 afiliados al régimen especial de autónomos, incluido el mar por cuenta propia, según el último dato municipal del IGE, correspondiente a febrero de 2026. A nivel gallego, las altas de migrantes, que llegaron a 1.100 en el último año, los sectores de alta cualificación y el emprendimiento de jóvenes han ayudado a aliviar la crisis del empleo autónomo.