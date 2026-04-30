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Reabre al tráfico el entorno del Ágora tras la reordenación de estacionamiento y aceras

El Concello informa que se han habilitado 81 nuevas plazas de aparcamiento

Obras de urbanización en Visma

Obras de urbanización en Visma / Iago López

RAC

A Coruña

El entorno del centro sociocultural Ágora, en el barrio del Agra do Orzán, continúa con su transformación que concluirá con la urbanización de la zona y la construcción de 4.000 pisos. El Concello de A Coruña ha finalizado ya la actuación de reorganización en la zona.

Según explican, estas obras, han permitido habilitar 81 nuevas plazas de aparcamiento y recuperar 800 metros cuadrados de espacio público en la zona. Desde este mismo jueves ya se podrá volver a estacionar en la zona.

Esta intervención forma parte de los trabajos de urbanización vinculados al desarrollo del polígono de Visma y tiene como objetivo, según señala el ayuntamiento, mejorar tanto la movilidad como la calidad urbana en uno de los puntos con mayor actividad vecinal de la ciudad.

Además, se habilitaron también tres nuevos pasos peatonales distribuidos a lo largo del recorrido, manteniendo además los ya operativos. La actuación ha incluido hasta 3.120 metros cuadrados de asfaltado.

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“As boas planificacións urbanas non poden buscar soamente aumentar as prazas de estacionamento ou ensanchar as beirarúas sen antes elaborar proxectos que velen, sobre todo, pola integración de todos os elementos que operan nunha contorna. O Concello trata, sempre que é posible, de compensar as inevitables perdas de aparcamento que algúns dos proxectos de modernización deixan. Neste caso, ademais de iso conseguimos habilitar un percorrido peonil que non existía. A boa planificación é iso”, insistió el concejal de Economía e Planificación Estratéxica, José Manuel Lage Tuñas.

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