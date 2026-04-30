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Así serán las dos fases de alteraciones en los trenes de A Coruña este verano: una con cambios puntuales y otra de cierre total

La primera será entre el 5 y el 25 de junio y la segunda del 26 de junio al 10 de julio

Pasajeros llegando a la estación de tren de San Cristóbal

Pasajeros llegando a la estación de tren de San Cristóbal / Iago López

Alberto Rivera

A Coruña

Renfe ha anunciado que los viajeros del tren volverán a sufrir interferencias en el normal funcionamiento de la estación de tren de A Coruña durante 35 días de los meses de junio y julio. Esto implicará algunos trasbordos por carretera en parte del trayecto durante una primera fase y el cierre total de la circulación durante la segunda fase.

Primera fase con algunos trasbordos

Según explica la operadora en una nota de prensa, habrá dos etapas claramente diferenciadas. En la primera, entre el 5 y el 25 de junio, varios servicios no podrán completar su recorrido en tren. Serán los Regionales entre A Coruña y Vigo-Guixar, así como los Media Distancia con Lugo y Ferrol los que no prestarán su servicio desde o hasta A Coruña. En la línea con el sur de Galicia los viajeros tendrán que realizar por carretera el trayecto hasta Santiago de Compostela, mientras que en los recorridos hasta Lugo y Ferrol irán en autobús hasta la estación de Betanzos Infesta.

Del 5 al 25 de junio habrá algunos trasbordos por autobús a Santiago o Betanzos

Además, por necesidades de rotación de material, el último tren Madrid-A Coruña del día 25 de junio (Avlo 4597) también realizará por carretera el tramo Santiago de Compostela-A Coruña.

Segunda parte con cierre total

A partir del viernes 26 de junio será cuando se complique la situación para todos los viajeros, puesto que hasta el 10 de julio, un total de 15 días, los trabajos a realizar supondrán la interrupción total del servicio en la estación coruñesa.

Esto obligará a que se sustituyan todos los servicios ferroviarios y pasen a hacerse por carretera, tanto en los trenes de alta velocidad como en los Avant, Media Distancia y Regionales.

Del 26 de junio al 10 de julio se interrumpirá totalmente el servicio en la Estación de A Coruña

En el caso de los trayectos con destino Vigo, Ourense o Madrid, se viajará en autobús hasta la estación de Santiago, mientras los que pertenecen a la línea de Lugo-Monforte-Ourense o los que tienen como final Ferrol, se harán por carretera hasta Betanzos Infesta.

Igual que en la fase anterior, por necesidades operativas de situación de material rodante, los primeros servicios de la mañana del sábado 11 de julio también pueden verse modificados.

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Estudiantes llegando y saliendo en la estación de tren .

Pasajeros llegando a la estación provisional de A Coruña / Iago López

La compañía ferroviaria recuerda en la nota de prensa que los transbordos por carretera pueden llevar consigo un aumento en los tiempos de viaje, así como cambios en los horarios de salida y llegada, adaptándolos también a las paradas intermedias.

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