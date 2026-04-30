Estos son los trenes afectados por las obras de la estación de A Coruña este verano y sus nuevos horarios

Las personas que habitualmente usan el tren en A Coruña volverán a sufrir dolores de cabeza para llegar o marchar de la ciudad este verano. Durante los últimos meses ya se han vivido cortes puntuales por las obras, cancelación de trenes, huelgas, retrasos que se están convirtiendo en habituales, además de soportar una incómoda estación provisional que iba a estar solo hasta verano y ahora ya se prevé que esté en funcionamiento hasta final de año si no hay nuevos retrasos.

Este verano se vivirá la incidencia más larga desde que comenzaron las obras de la nueva Estación Intermodal de A Coruña. Durante 35 días en los meses de junio y julio los viajeros tendrán que coger un autobús hasta Santiago o Betanzos en muchos de los trayectos que realizan.

Cuatro idas a Santiago

En los primeros 20 días, entre el 5 y el 25 de junio de esas interferencias afectarán a los Regionales entre A Coruña y Vigo-Guixar así como los Media Distancia hacia Lugo o Ferrol. Esto afectará a días claves en la ciudad como son el San Xoán, el fin de las clases universitarias o el inicio del verano. También

De los primeros, se realizará en autobús hasta Santiago los que salen a las 09.35 horas (adelanta su salida a las 08.50 horas), a las 12.45 (saldrá 45 minutos antes, a las 12.00 horas), el de las 15.39 (que partirá a las 14.54 horas) y el de las 19.08 (marchará a las 18.23 horas).

Viajeros subiendo a un autobús en la estación de tren durante una huelga / CARLOS PARDELLAS

También afectará a las llegadas de cuatro trenes Regionales procedentes de Vigo-Guixar. Serán los que habitualmente llegan a las 11.35, 14.49, 17.17 y 22.45 horas. Todos ellos pasarán a llegar 35 minutos más tarde al realizar en autobús el trayecto desde la capital gallega.

Ferrol y Lugo

En el caso de los trenes que viajen o salgan con destino a Ferrol o a Lugo afecta a los cinco trenes diarios (cuatro los sábados de ida y cuatro los domingos de vuelta) que van y vienen hasta y desde la ciudad departamental y a los dos que viajan hasta la ciudad de la Muralla. En ambos casos los viajeros tendrán que ir hasta Betanzos en autobús y no se alterarán los tiempos.

Además, por necesidades de rotación de material, el último tren Madrid-A Coruña del día 25 de junio que presta servicio AVLO también realizará por carretera el tramo Santiago de Compostela-A Coruña y llegará a las 00.43 horas.

Corte total desde el 26 de junio

A partir del viernes 26 de junio será cuando se complique la situación para todos los viajeros, puesto que hasta el 10 de julio, un total de 15 días, los trabajos a realizar supondrán la interrupción total del servicio en la estación coruñesa.

Esto obligará a que se sustituyan todos los servicios ferroviarios y pasen a hacerse por carretera, tanto en los trenes de Alta Velocidad como en los Avant, Media Distancia y Regionales. Por ahora Renfe no ha informado de los horarios definitivos de estos cambios.

Igual que en la fase anterior, por necesidades operativas de situación de material rodante, los primeros servicios de la mañana del sábado 11 de julio también pueden verse modificados.

Cambios y anulaciones

La compañía ferroviaria recuerda en la nota de prensa que al alterar cambios en los horarios de salida y llegada, adaptándolos también a las paradas intermedias. Se pueden consultar todos en la web de Renfe. Además, ha activado los cambios y anulaciones sin coste para todos aquellos viajeros que prefieran modificar su viaje.