¿Qué tiempo hará en A Coruña durante el puente del 1 de mayo?

Abril se despide hoy con un día primaveral en el sentido más amplio de la palabra, dando por bueno que la estación que atravesamos --de marzo a junio-- es época de tiempo cambiante. A las puertas del estreno del mes de mayo, que arranca con un puente que muchas personas aprovecharán para alargar el fin de semana al ser festivo este viernes, desgranamos la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de Meteogalicia para buscar la respuesta a la pregunta que ronda estos días: ¿Qué tiempo hará en A Coruña durante el puente del primero de mayo?.

Hoy llegamos a la víspera de este fin de semana largo con Galicia a medio camino entre las altas y las bajas presiones. Ya quedan atrás los avisos por tormentas que han afectado a buena parte del interior y sur del territorio gallego durante las últimas 48 horas. A Coruña tiene ahora por delante una jornada, la de este jueves día 30, que para la Aemet no estará libre de algunos chubascos --previsiblemente podrían caer durante la primera mitad del día e incluso en las primeras horas de la tarde--, aunque Meteogalicia no prevé lluvias en el área coruñesa. Las temperaturas se moverán entre los 13 ó 14 grados de mínima y hasta 18 de máxima.

Cargando previsión del tiempo...

Día festivo para estrenar el mes de mayo

Mañana viernes, 1 de mayo, el día festivo --por la celebración del Día Internacional del Trabajo-- llega con una situación parecida a la de hoy. De nuevo la Aemet no descarta algunas precipitaciones débiles en A Coruña, aunque esta vez sería durante la segunda mitad de la jornada, mientras que Meteogalicia dibuja una situación de estabilidad atmosférica, sin lluvias y solo con alternancia de nubes y claros. Los termómetros se mantendrán en valores muy similares a los de hoy.

Sábado y domingo con paraguas

¿Cómo viene el fin de semana? El sábado, día 2, A Coruña no se librará de algunas precipitaciones. Tanto la Aemet como Meteogalicia recogen probabilidad de chubascos sobre todo durante la tarde, con temperaturas sin cambios. Y el domingo día 3 parece que A Coruña tampoco se librará del paraguas, puesto que de nuevo los organismos de predicción meterorológica auguran una elevada probabilidad de lluvias. No quiere decir que vaya a llover mucho ni de forma continua, pero sí que la ciudad tiene muchas papeletas para que las calles acaben mojadas. Las temperaturas se mantendrán si cambios el sábado y registrarán un leve descenso el domingo.

Noticias relacionadas

Así viene la próxima semana en A Coruña

Los pronósticos meteorológicos avanzados por la Aemet y Meteogalicia para la próxima semana dibujan también un panorama marcado por la inestabilidad atmosférica, con alta probabilidad de lluvias como mínimo hasta el miércoles día 6 o el jueves día 7, así que habrá que seguir teniendo a mano un paraguas por lo menos durante una semana, a la espera de que de nuevo lleguen cambios. Seguiremos con atención la evolución de los modelos de predicción de las agencias especializadas para actualizar la información del tiempo en A Coruña. Más aquí.