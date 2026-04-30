Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Licitada la integración ambiental de Alfonso MolinaEspacio Coruña anuncia nuevas aperturasEl 'top model' coruñés que ha conquistado el mundo y ahora vuelve para vestir Monte AltoCierre total de la estación de tren de A Coruña durante dos semanas en veranoEntrevista a Mario NájeraMapa de lugares idóneos para ver el eclipse en A Coruña
instagramlinkedin

¿Qué tiempo hará en A Coruña durante el puente del 1 de mayo?

Consulta la predicción meteorológica para este fin de semana, que se alarga al ser festivo este viernes, y también un adelanto de lo que viene a partir del lunes día 4

Vista de la marina en un día de cielos nublados.

Vista de la marina en un día de cielos nublados. / Iago López / Roller Agencia

Sandra Abad

Abril se despide hoy con un día primaveral en el sentido más amplio de la palabra, dando por bueno que la estación que atravesamos --de marzo a junio-- es época de tiempo cambiante. A las puertas del estreno del mes de mayo, que arranca con un puente que muchas personas aprovecharán para alargar el fin de semana al ser festivo este viernes, desgranamos la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de Meteogalicia para buscar la respuesta a la pregunta que ronda estos días: ¿Qué tiempo hará en A Coruña durante el puente del primero de mayo?.

Hoy llegamos a la víspera de este fin de semana largo con Galicia a medio camino entre las altas y las bajas presiones. Ya quedan atrás los avisos por tormentas que han afectado a buena parte del interior y sur del territorio gallego durante las últimas 48 horas. A Coruña tiene ahora por delante una jornada, la de este jueves día 30, que para la Aemet no estará libre de algunos chubascos --previsiblemente podrían caer durante la primera mitad del día e incluso en las primeras horas de la tarde--, aunque Meteogalicia no prevé lluvias en el área coruñesa. Las temperaturas se moverán entre los 13 ó 14 grados de mínima y hasta 18 de máxima.

Cargando previsión del tiempo...

Día festivo para estrenar el mes de mayo

Mañana viernes, 1 de mayo, el día festivo --por la celebración del Día Internacional del Trabajo-- llega con una situación parecida a la de hoy. De nuevo la Aemet no descarta algunas precipitaciones débiles en A Coruña, aunque esta vez sería durante la segunda mitad de la jornada, mientras que Meteogalicia dibuja una situación de estabilidad atmosférica, sin lluvias y solo con alternancia de nubes y claros. Los termómetros se mantendrán en valores muy similares a los de hoy.

Sábado y domingo con paraguas

¿Cómo viene el fin de semana? El sábado, día 2, A Coruña no se librará de algunas precipitaciones. Tanto la Aemet como Meteogalicia recogen probabilidad de chubascos sobre todo durante la tarde, con temperaturas sin cambios. Y el domingo día 3 parece que A Coruña tampoco se librará del paraguas, puesto que de nuevo los organismos de predicción meterorológica auguran una elevada probabilidad de lluvias. No quiere decir que vaya a llover mucho ni de forma continua, pero sí que la ciudad tiene muchas papeletas para que las calles acaben mojadas. Las temperaturas se mantendrán si cambios el sábado y registrarán un leve descenso el domingo.

Noticias relacionadas

Así viene la próxima semana en A Coruña

Los pronósticos meteorológicos avanzados por la Aemet y Meteogalicia para la próxima semana dibujan también un panorama marcado por la inestabilidad atmosférica, con alta probabilidad de lluvias como mínimo hasta el miércoles día 6 o el jueves día 7, así que habrá que seguir teniendo a mano un paraguas por lo menos durante una semana, a la espera de que de nuevo lleguen cambios. Seguiremos con atención la evolución de los modelos de predicción de las agencias especializadas para actualizar la información del tiempo en A Coruña. Más aquí.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
  2. Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles
  3. La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
  4. Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
  5. El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus 'principales focos' en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros
  6. Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
  7. Abre en el centro comercial Cuatro Caminos la primera pastelería palestina de A Coruña: dulces artesanales 'únicos' en España
  8. El Concello de A Coruña oferta más de mil plazas para excursiones gratuitas: estos son los destinos

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 30 de abril

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 30 de abril

¿Qué tiempo hará en A Coruña durante el puente del 1 de mayo?

¿Qué tiempo hará en A Coruña durante el puente del 1 de mayo?

El barrio de Xuxán, en A Coruña, celebra sus primeras fiestas patronales en honor al Santo Job

El Gobierno licita la integración ambiental de Alfonso Molina en A Coruña tras una década de tramitación

El Gobierno licita la integración ambiental de Alfonso Molina en A Coruña tras una década de tramitación

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 30 de abril

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 30 de abril

El escritor Sergio del Molino presenta en A Coruña su novela sobre la hija de Goya: "Si me fuera de cañas con ella tendríamos mucho que hablar"

El escritor Sergio del Molino presenta en A Coruña su novela sobre la hija de Goya: "Si me fuera de cañas con ella tendríamos mucho que hablar"

Más juegos en el área infantil, un estanque, nuevos árboles, senderos y pistas para corredores: así será el nuevo parque de Santa Margarita

Más juegos en el área infantil, un estanque, nuevos árboles, senderos y pistas para corredores: así será el nuevo parque de Santa Margarita

Mario Barcenilla, expresidente de Arias Infraestructuras: “Si no nos quitan el permiso para ser contratista público, la empresa hubiese salido adelante”

Mario Barcenilla, expresidente de Arias Infraestructuras: “Si no nos quitan el permiso para ser contratista público, la empresa hubiese salido adelante”
Tracking Pixel Contents