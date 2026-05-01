El alumnado del colegio Santo Domingo de A Coruña marcha en silencio contra el acoso: "Cada persona merece sentirse segura"

El alumnado del colegio Santo Domingo FESD realizó este jueves una marcha silenciosa hasta la plaza de María Pita con motivo del Día contra el acoso escolar, que se conmemora este sábado, día 2 de mayo. Todos los alumnos y alumnas, 656 jóvenes de entre 3 y 18 años, realizaron la salida en diferentes tandas y rutas desde el colegio, ubicado en la plaza Santo Domingo, hasta la plaza del Concello. Los estudiantes de cursos superiores marcharon con los más pequeños, sus hermanados.

El colegio informa a través de una publicación en su cuenta de Facebook de que esta marcha está "llena de significado" y el alumnado quiso visibilizar "sin palabras una realidad que no podemos ignorar". Recuerda también que educar es escuchar, acompañar y actuar es "responsabilidad compartida". "El silencio no es una opción cuando se trata de cuidar, respetar y proteger. Porque cada gesto cuenta, cada mirada importa y cada persona merece sentirse segura", expresaron desde el centro educativo.