Blanca González, farmacéutica de A Coruña: "La contaminación aviva los síntomas de la alergia estacional"

La demanda de productos para hacer frente a los síntomas de la alergia estacional aumentó un 8% en las farmacias españolas en el último año. Los datos publicados por el Observatorio de Tendencias de Cofares muestran, además, un incremento considerable en las ventas del actual ejercicio, que en las farmacias de A Coruña también ha comenzado a notarse.

"Llevamos ya un par de semanas percibiendo un aumento de la dispensación de antihistamínicos para la alergia. Cierto es que la Sociedad Española de Alergología anticipó que la temporada de alergias no iba a ser demasiado fuerte en Galicia, pero que iba a ser muy mantenida durante más tiempo, seguramente. Y, en principio, esperamos que se cumplan estas previsiones", señala Blanca González, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC).

"La suerte es que, cuando llueve, se 'limpia', por así decirlo, el ambiente para los alérgicos, pero estas temperaturas, con calor más suave durante más tiempo, hacen que la polinización también se alargue más y, entonces, se sufra durante más tiempo. "En los últimos años, ya venimos notando eso", apunta González, con farmacia en el número 54 de la calle Orillamar, quien considera que la temporada de alergias "ha comenzado ya".

Cajas de antihistamínicos y otros productos para hacer frente a los síntomas de la alergia, en la farmacia de Blanca González, en la calle Orillamar de A Coruña. / CASTELEIRO

"La recomendación para los alérgicos es que vayan jugando un poco con esto que acabo de comentar. Es decir: los días que llueva y se haya 'limpiado' un poco el ambiente, digamos, pueden aprovechar para hacer más actividades al aire libre. Hay aplicaciones para controlar esto que están muy bien como, por ejemplo, 'Polen Control'. Conocer el nivel de alérgenos que hay en el ambiente permite a las personas con alergia ir organizándose un poco", expone esta vocal de la Junta de Gobierno del COFC, antes de detallar las diferentes opciones que existen para tratar de mitigar los síntomas de la alergia estacional.

Hábitos preventivos

"Están los antihistamínicos, por supuesto, y también hay ciertos productos, así como acciones o hábitos preventivos que, igualmente, son importantes. Por ejemplo: el llegar a casa, quitarse la ropa, lavarse el pelo y utilizar sueros o aguas de mar para limpiar la mucosa nasal y los ojos. Incluso los hay con manzanilla, que también son calmantes para esas molestias de la alergia", indica González, quien hace hincapié en esa conveniencia de "limpiar muy bien todas las mucosas". "Muchas veces, somos los propios transportadores de ese polen, y lo vamos a 'esparcir' en casa", advierte.

"A veces, vemos que en las farmacias nos solicitan los llamados 'descongestivos tópicos', pero con estos productos debemos tener mucho cuidado, ya que no se deben utilizar más de tres días seguidos porque pueden producir congestión de rebote"

"En ocasiones --prosigue-- vemos, también, que en las farmacias nos solicitan los llamados 'descongestivos tópicos', pero con estos productos debemos tener mucho cuidado, ya que no se deben utilizar más de tres días seguidos porque pueden producir congestión de rebote. En vez de eso, intentamos aconsejar el uso de aguas de mar, o de algunos productos que contienen, también, otros fitoterápicos, y que ayudan a proteger la mucosa para que no esté tan en contacto con el alérgeno", reitera.

Blanca González sostiene una caja de unas gotas para aliviar los síntomas de la alergia, en su farmacia de la calle Orillamar, en A Coruña. / CASTELEIRO

Dispensación informada

La vocal de la Junta de Gobierno del COFC resalta, en este punto, que el que un medicamento no requiera prescripción médica "no quiere decir que no haya esa dispensación muy informada del farmacéutico". "De hecho, muchos antihistamínicos ya tienen presentaciones, también, sin receta. Incluso podríamos dispensarlos mientras las personas con alergia no tienen cita con el médico. Hay opciones para ir aliviando esos síntomas. Pero es importante, por supuesto, que, ante una alergia no diagnosticada, acudamos al especialista. Y para eso también estamos nosotros, para poder derivar", subraya González, quien incide en la conveniencia de que las personas con alergia "vayan haciendo esos cambios de hábitos" que mencionó porque, "aunque sigan tomando el antihistamínico, lo van a pasar mucho mejor".

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"Tendemos a asociar las alergias al campo, pero en la ciudad también se sufre mucho. Las gramíneas, por ejemplo, son plantas que están en mala hierba, que forman parte, a veces, de césped... Están muy presentes a nuestro alrededor"

"Otra cuestión a destacar --continúa-- es que tendemos a asociar las alergias al campo, pero en la ciudad también se sufre mucho. Las gramíneas, por ejemplo, son plantas que están en mala hierba, que forman parte, a veces, de césped... Están muy presentes a nuestro alrededor. Las cupresáceas o el platanero (que también produce bastantes alergias), adornan, en muchos casos, nuestras calles...", expone González, quien recuerda que "la contaminación aviva los síntomas de la alergia". "Esto hace que en la ciudad se note más e, incluso, que personas no antes no habían sido alérgicas, empiecen a debutar más tarde", finaliza.