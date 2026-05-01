La crisis de vivienda y la guerra, en el foco en el 1 de mayo en A Coruña: "No podemos dar pasos atrás"

"No podemos dar pasos atrás". El mensaje de este Primero de Mayo en A Coruña es claro: hay que seguir luchando y evitar retroceder en derechos laborales y sociales ya logrados. En este 2026, la cita puso el foco en la guerra, y cómo esta afecta a la clase trabajadora, y la crisis de vivienda, un problema que toca a todos, pero especialmente a jóvenes e inmigrantes. Las manifestaciones de UGT, Comisiones Obreras, CIG y CGT reunieron a unas 2.800 personas que pidieron, a voz en grito, "convenios dignos y de calidad" y que se cumpla la Ley de vivienda.

A sus 23 años, Mario Figueira es consciente de que es importante salir a la calle en este Día del Trabajador. "Vemos como a nosa xeración é a primeira que vai vivir peor que as xeracións pasadas. Precisamos un futuro con liberdades e dereitos e non esta escalada de violencia que hai no mundo", expone el joven, al que le preocupa la crisis de vivienda. "Optamos a traballos precarizados e non nos dan para poder emanciparnos", lamenta.

Gus de la Paz / Ana Carro

Esos obstáculos para acceder a un piso, con un incremento del 54,1% en los precios de contratos de alquiler en A Coruña entre 2014 y 2023, no solo es un inconveniente para los jóvenes. "O tema da vivenda está moi mal e está afectando a todas as xeracións por igual", señala Manuel Fontela.

Una guerra que dispara los precios

Óscar Calvo, secretario comarcal de la CIG en A Coruña, revindicó "a paz no mundo e loitar contra o imperialismo de Estados Unidos e os seus aliados" xa que esta guerra "ten consecuencias na clase traballadora, como xa pasou nas anteriores crisis". Recordó que "os precios están disparados" por lo que hay que poner medidas, como prohibir los deshaucios en 2026 y 2027, combustibles a precios reducidos y paralizar los incrementos de los alquileres y las tasas hipotecarias, así como poner en manos de empresas públicas las viviendas vacías de la Sareb.

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"Hai que parar as guerras", insistió el secretario general de UGT en la comarca, Ángel Iglesias, que lamentó el "aumento do custo da vida". "Por iso temos que seguir loitando e máis unidos ca nunca", dijo en la manifestación.