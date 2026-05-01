Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Licitada la integración ambiental de Alfonso MolinaNadia Calviño en A CoruñaNuevas aperturas en Marineda CityEl Dépor se juega el ascenso a PrimeraCampamentos de verano en A Coruña¿Qué tiempo hará en A Coruña durante el puente del 1 de mayo?Espacio Coruña anuncia nuevas aperturasDoble terraza y vistas privilegiadas a la ría de A CoruñaEl 'día espejo' del eclipse en A Coruña
instagramlinkedin

Jon Kortajarena protagoniza el nuevo cortometraje de Zara Man, grabado en A Coruña, para su colección de ropa inspirada en seis oficios

El modelo da vida a un bailarín, un mago, un actor, un galerista, un arquitecto y un fotógrafo en los vídeos de presentación de las nuevas prendas de la serie 'Into the Process', que celebra a los equipos de patronaje

El modelo Jon Kortajarena posa en un evento publicitario.

El modelo Jon Kortajarena posa en un evento publicitario. / EUROPA PRESS

Nico Carreira

A Coruña

El modelo Jon Kortajarena protagoniza el nuevo cortometraje de Zara Man, grabado en A Coruña, que acompaña al proyecto Into the Process, una colección de prendas limitadas que pone en valor el patronaje, la sastrería y los acabados de calidad. Kortajarena, que había sido visto en la sede de la compañía el pasado mes de marzo, interpreta en los fragmentos de vídeo, difundidos en Instagram, los seis oficios que dan nombre a las piezas: el bailarín, el mago, el actor, el galerista, el arquitecto y el fotógrafo.

En las imágenes de los vídeos puede verse a Kortajarena interpretando delante de un gran telón azul a diferentes profesionales, desde la colocación de objetos para fotografiar un bodegón al repaso de un texto dramático o números de magia con pañuelos. Entre esos fragmentos se incluyen otros fotogramas de trabajo de sastrería, como marcas de tiza sobre tela o puntadas en patrones, en referencia a las pruebas de ajuste de las prendas que homenajea Into the Process.

"Los equipos de producto, diseño y taller (que están en el origen y en el corazón de todo esto) son una parte integral de este proyecto, que habla del proceso detrás de las prendas: intuición, técnica, creatividad y, sobre todo, pasión", expresa Kortajarena en el texto que acompaña a sus publicaciones en Instagram, donde hizo el anuncio.

El perfil de Zara Man en esa misma red social ha publicado un mensaje en la misma línea. "Inspiración, selección de tejidos, tacto, diseño, modelo, bocetos, ficha técnica de la prenda, patronaje, modelado, centímetro, pulgada, escalado, prototipo, rectificación, medidas, mirada, planchado, intuición, corte, ajuste, observación. Conceptos que nos acompañan en nuestro recorrido de creación de patrones y diseño. Una selección de prendas de Zara Man que se crean bajo la atenta mirada de un proceso cuidado", explica sobre Into the Process.

Noticias relacionadas y más

La página web de la colección detalla que el proceso de cada una de las piezas "marca un camino constante, revelador y significativo en el desarrollo de prototipos". Así, por ejemplo, para el modelo de traje El Mago detallan que "los botones y los ojales comenzaron a utilizarse en la ropa alrededor del siglo XIII, cuando las prendas evolucionaron de telas drapeadas a ropa ajustada al cuerpo. Esto permitió el desarrollo de cierres con filas de botones".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marineda City anuncia cuatro nuevas aperturas y alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta
  2. Espacio Coruña anuncia la apertura de nuevos negocios y la próxima llegada de más operadores
  3. Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles
  4. La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
  5. Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
  6. ¿Qué coche comprar? Un estudio de la Universidade da Coruña desmonta los mitos sobre la sostenibilidad del coche eléctrico
  7. El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus 'principales focos' en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros
  8. Abre en el centro comercial Cuatro Caminos la primera pastelería palestina de A Coruña: dulces artesanales 'únicos' en España

Jon Kortajarena protagoniza el nuevo cortometraje de Zara Man, grabado en A Coruña, para su colección de ropa inspirada en seis oficios

Jon Kortajarena protagoniza el nuevo cortometraje de Zara Man, grabado en A Coruña, para su colección de ropa inspirada en seis oficios

El alumnado del colegio Santo Domingo de A Coruña marcha en silencio contra el acoso: "Cada persona merece sentirse segura"

Blanca González, farmacéutica de A Coruña: "La contaminación aviva los síntomas de la alergia estacional"

La crisis de vivienda y la guerra, en el foco en el 1 de mayo en A Coruña: "No podemos dar pasos atrás"

La crisis de vivienda y la guerra, en el foco en el 1 de mayo en A Coruña: "No podemos dar pasos atrás"

'Sen as mulleres non sería posíbel': una campaña reivindicativa anónima en A Coruña por el Día de los Trabajadores

'Sen as mulleres non sería posíbel': una campaña reivindicativa anónima en A Coruña por el Día de los Trabajadores

El 'día espejo' disipa las dudas sobre el eclipse del 12 de agosto: A Coruña tendrá dos ubicaciones "inmejorables"

El 'día espejo' disipa las dudas sobre el eclipse del 12 de agosto: A Coruña tendrá dos ubicaciones "inmejorables"

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 1 de mayo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 1 de mayo

Radiografía laboral de A Coruña ante el Primero de Mayo: crece el empleo, pero se mantiene la desigualdad

Radiografía laboral de A Coruña ante el Primero de Mayo: crece el empleo, pero se mantiene la desigualdad
Tracking Pixel Contents