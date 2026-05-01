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'Sen as mulleres non sería posíbel': una campaña reivindicativa anónima en A Coruña por el Día de los Trabajadores

Varios monumentos de la ciudad lucen hoy carteles, algunos manuscritos, que destacan el papel de mujeres que han quedado históricamente a la sombra de hombres ilustres

"Sen as mulleres non sería posíbel": una campaña reivindicativa anónima en A Coruña por el 1 de mayo

"Sen as mulleres non sería posíbel": una campaña reivindicativa anónima en A Coruña por el 1 de mayo

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"Sen as mulleres non sería posíbel": una campaña reivindicativa anónima en A Coruña por el 1 de mayo / LOC

RAC

"Sen as mulleres non sería posíbel" es el lema que hoy protagoniza en A Coruña una campaña reivindicativa, anónima, para defender la labor históricamente silenciada de la mujer. "Puideches escribir porque alguén criaba por ti", es una de las proclamas que se puede leer en los carteles que hoy han aparecido colgados en los bustos, estatuas y efigies de personajes históricos ilustres en diferentes puntos de la ciudad coincidiendo con el Día Internacional del Trabajo que se conmemora este 1 de mayo.

Las esculturas de la plaza del Humor o vaias efigies de los jardines e incluso nomumentos impersonales como la fuente de los surfistas, todos ellos con protagonistas masculinos, han amanecido hoy no solo con estos textos de carácter reivindicativo sino, en algunos casos, también con los labios pintados y con complementos como balletas y guantes de goma para labores domésticas, o con delantales, fregonas y sartenes que visten a personajes ilustres de la historia de A Coruña y de Galicia con un claro mensaje reivindicativo alrededor del papel en la sombra de las mujeres relegadas de los estamentos intelectuales en el pasado histórico y cultural del patrimonio coruñés y gallego.

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