El BNG pregunta al Concello de A Coruña por la oleada de actos vandálicos en As Xuvias
Denuncian la quema de tres coches, además de episodios de destrozos en el mobiliario
Francisco Jorquera, portavoz del BNG en María Pita, ha registrado preguntas por escrito al Gobierno Local sobre la reiteración de actos vandálicos en As Xuvias de Arriba.
"A veciñanza, loxicamente moi preocupada, está a demandar a adopción de medidas para atallar estes feitos, entre elas a instalación de cámaras, o reforzo da presenza da Policía Local ou a procura de colaboración da Policía Nacional na investigación", señalan en una nota de prensa.
Jorquera interpela al Concello para conocer si se puso en contacto con la Subdelegación del Gobierno "para recabar a colaboración da Policía Nacional", para así "rematar con estes actos vandálicos".
Tal y como explican, en el barrio se han registrado episodios de destrozos en el mobiliario, pintadas en coches y fachadas y ataques a vehículos, con un saldo de tres coches quemados, dos de los cuales quedaron totalmente calcinados.
“Contempla o Goberno Local a posibilidade de instalar cámaras de vixilancia que axuden a identificar os responsábeis destes actos? Vai dar o Goberno Local instrucións á Policía Local para que se reforce a vixilancia nesta zona?”, se pregunta Jorquera.
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