Elviña, la puerta de entrada a la ciudad: "Se ve muy bonito desde fuera, pero dentro está más descuidado"

Elviña se presenta hoy como uno de los barrios más reconocibles de A Coruña, no solo por su ubicación estratégica como puerta de entrada a la ciudad, sino también por su configuración urbana y su identidad vecinal. A ambos lados de la avenida de Alfonso Molina, eje principal de acceso rodado, se extiende este barrio concebido como un gran complemento residencial vinculado en su origen a las zonas industriales.

Su desarrollo responde a un proyecto aprobado definitivamente en 1967, lo que lo convirtió en el primer polígono de estas características en todo el Estado. La mayoría de sus viviendas se levantaron entre finales de los años setenta y principios de los ochenta, siguiendo una planificación que apostaba por la abundancia de espacios verdes y zonas de relación. Sin embargo, esa expansión también supuso la absorción de antiguos núcleos como Louzás o O Marzán, de los que apenas quedan restos.

Esa mezcla entre planificación urbanística y evolución natural del barrio sigue muy presente en la percepción de sus vecinos, que coinciden en definir Elviña como un lugar cómodo para vivir, aunque no exento de matices y carencias.

Carmela Pardo, vecina de Elviña / GUS DE LA PAZ

La tranquilidad es, sin duda, uno de los rasgos más repetidos. Candela Souza, vecina joven que ha vivido siempre en la zona, lo resume con claridad: "Me parece un barrio súper tranquilo, hay un montón de cosas que se pueden hacer". En la misma línea se expresa Jacques Valirio, que nació en el barrio y ha residido en él durante gran parte de su vida: "Tranquilo. Una de las mejores cosas del barrio es que no tiene cuestas… y que es muy bonito, la verdad". También Carmela Pardo, con años de experiencia como residente, insiste en esa idea: "Yo lo veo un barrio muy tranquilo. Llevo muchos años aquí y lo veo un buen barrio".

Esa calma se combina con una fuerte presencia de zonas verdes, uno de los elementos más valorados por los vecinos. Pilar, que lleva más de cuatro décadas en Elviña, destaca que es "el mejor barrio para pasear, tanto para los perros como para la gente mayor". En su descripción, aparecen parques cuidados, bancos y espacios abiertos que facilitan la vida diaria: "Está muy limpio todo, bien ajardinado". Carmela coincide al subrayar que "tenemos mucha zona verde", lo que convierte al barrio en un entorno especialmente "acogedor para mayores y familias".

Candela Souza, vecina de Elviña / GUS DE LA PAZ

Sin embargo, esa valoración positiva convive con críticas sobre el mantenimiento. Carmela lo expresa de forma directa: "Nos falta que nos cuiden un poco, porque la alcaldesa se olvida de los barrios". En su opinión, aunque existen buenas infraestructuras, el cuidado no siempre está a la altura. "Tenemos muchos árboles y se olvidan de ellos", señala. En la misma línea, Fabián Hernández, dependiente de una carnicería del mercado, señala una diferencia entre la imagen exterior y el estado real de algunas zonas: "Se ve muy bonito desde fuera, pero lo de dentro igual está un poco más descuidado".

Elviña también refleja una convivencia intergeneracional marcada por su proximidad a la universidad y su evolución histórica. Candela explica que "hay un poco de todo", con presencia tanto de personas mayores como de estudiantes que llegan por la cercanía del campus. Pilar, desde una perspectiva más larga en el tiempo, recuerda un pasado muy distinto: "Cuando vine no había nada… esto era una aldea". Hoy percibe un relevo generacional progresivo. "Se va renovando, van llegando los hijos sobre todo", asegura.

Jacques Valirio, vecino de Elviña con su amigo / GUS DE LA PAZ

El comercio local y la posibilidad de hacer vida sin salir del barrio aparecen como otro de los puntos fuertes. "Hay un montón de bares, supermercados, gimnasio, academias…", enumera Candela. Fabián refuerza esa idea desde su experiencia en el mercado: "Sí que se puede hacer vida de barrio", y destaca además el valor del trato cercano: "La gente viene por la atención, porque le expliquen, por el trato". Carmela coincide en que "tenemos el mercado, tenemos supermercados, tiendas...", lo que permite cubrir las necesidades del día a día sin grandes desplazamientos.

La ubicación de Elviña, precisamente, es uno de sus grandes activos. Su carácter de puerta de entrada a la ciudad se traduce en buenas conexiones. "Está muy bien comunicado", asegura Candela, que menciona varias líneas de autobús que conectan con el centro y la universidad. Fabián añade la cercanía de la estación de autobuses como un punto clave. No obstante, algunos vecinos introducen matices. Carmela considera que la conexión con el centro es buena, pero "con otros barrios no tanto". Jacques, por su parte, plantea una mejora concreta: "Ojalá pusieran un bus directo a Marineda".

Fabián Hernández, carnicero del Mercado de Elviña / GUS DE LA PAZ

En cuanto a la seguridad, las opiniones muestran cierta diversidad. Candela afirma que "está bien, ha estado peor", mientras que Fabián sostiene que "en principio no hay ningún problema". Carmela refuerza esa percepción general de tranquilidad: "Se vive tranquilo aquí". Sin embargo, Jacques introduce un punto más crítico, especialmente en relación con los negocios: "No es muy seguro para los negocios locales. Hay bastantes robos en tiendas", comenta.

El sentido de pertenencia es otro de los aspectos que emergen en las conversaciones. Jacques lo expresa con gracia: "I love Elviña. Lo llevo dentro", una afirmación que resume el vínculo emocional de muchos residentes con el barrio. Aunque reconoce que no siempre hay una gran vida social entre jóvenes, sí percibe que existe "sentimiento de barrio".

Pilar, vecina de Elviña / GUS DE LA PAZ

Desde el punto de vista urbanístico, Elviña destaca por una disposición considerada de las más equilibradas de la ciudad. La avenida de Joaquín Planells y otras actuaciones singulares, como la reconversión de antiguos espacios militares en bloques residenciales, forman parte de una estructura que combina funcionalidad y espacios abiertos. Aun así, algunos vecinos coinciden en que sería necesario potenciar "más actividades comunitarias" que dinamicen esos espacios de relación previstos en el diseño original.

En conjunto, Elviña se dibuja como un barrio cómodo, verde y bien situado, que ha sabido evolucionar desde sus orígenes como polígono residencial hasta convertirse en un entorno consolidado. Entre la memoria de lo que fue "una aldea" y la realidad actual de un barrio diverso, Elviña mantiene una identidad propia que sus habitantes defienden sin artificios.

El reto de mantener vivo un "barrio auténtico"

Leandro García, conocido como Lalo y presidente de la asociación vecinal, define Elviña como un lugar con personalidad propia, aunque dividido en dos fases con infraestructuras distintas. "Son barrios diferentes, pero que están unidos al cien por cien", explica el representante, quien destaca por encima de todo el carácter natural del entorno: "Es un barrio verde, está ajardinado totalmente". Sin embargo, esta identidad choca con la falta de atención institucional. Lalo lamenta que el mantenimiento sea "deficitario" y reclama mayor constancia en el cuidado de los jardines, ya que, al ser la entrada a la ciudad, el polígono "tendría que estar más mimado".

Barrio de Elviña / GUS DE LA PAZ

La seguridad y el comercio local centran las mayores preocupaciones de la asociación. Tras superar una racha complicada con narcopisos y robos que generaban una "inseguridad palpable", los vecinos siguen pidiendo una policía de barrio efectiva. A este problema se suma el declive del pequeño comercio: "Estamos notando un bajón impresionante en cierres de locales; la hostelería es la que defiende el sistema", apunta Lalo. A pesar de ser un vecindario envejecido donde apenas se ven carteles de "se vende", Elviña sobrevive como un enclave estratégico con "todos los servicios necesarios".