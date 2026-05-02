La iglesia de las Capuchinas de A Coruña recupera el retablo de la Transfiguración

El retablo de la Transfiguración, diseñado por el arquitecto Fernando de Casas y Novoa y ejecutado por el taller de Miguel de Romay, regresa a su ubicación original, en el templo de las Capuchinas de la calle Panaderas coruñesa.

El regreso de este retablo a su lugar original se produce al estar en proceso de cierre el convento de Santa Cruz de Oleiros, al que se mudaron las Capuchinas tras la venta en 1982 de su antiguo cenobio coruñés, donde actualmente se sitúa el Museo de Belas Artes.

En la actualidad, el convento oleirense se encuentra en proceso de cierre, puesto que las religiosas se unirán a otra comunidad. Por expreso deseo suyo, tal y como cuentan en un comunicado difundido a la prensa, el retablo regresa a su ubicación de origen. En él se reúnen las tres figuras más destacadas de la arquitectura gallega del siglo XVIII: Domingo de Andrade, Fernando de Casas y Novoa y Miguel de Romay.

El retablo muestra como motivo central una visión barroca y apoteósica de la escena de la Transfiguración de Cristo en el monte Tabor, manifestado a sus discípulos Pedro, Santiago y Juan, y acompañado por Moisés y Elías.

Noticias relacionadas

El próximo 23 de mayo se celebrará la inauguración de este regreso, para el que se anuncian diversos actos con motivo de este acontecimiento.