Laura Castro, primera catedrática de Navales en la UDC y segunda de España: "A medida que asciendes hay menos mujeres, eso tiene que cambiar"

Laura Castro Santos (Betanzos) ha hecho historia en la ingeniería naval. Ingeniera industrial y doctora internacional, es la primera mujer que alcanza una cátedra en el área de Construcciones Navales en la Universidade da Coruña y la segunda en toda España en esta especialidad. Desde el Campus Industrial de Ferrol, donde coordina el grupo de investigación en materiales y energías renovables del Citeni y ejerce como profesora en la Escola Politécnica de Enxeñaría, impulsa una línea de trabajo centrada en la sostenibilidad y la innovación en el ámbito naval e industrial.

Es usted la primera catedrática de Navales de la UDC y la segunda en toda España. ¿Cómo vive este momento?

Con mucha ilusión y mucho ánimo para seguir trabajando en el futuro.

La parte buena es ese nombramiento, pero la parte mala es que en 2026 siga siendo noticia que haya tan pocas mujeres en puestos de poder. ¿Cómo ve ese lado negativo?

Hay que verlo desde un punto de vista positivo, por lo menos que hay esperanza (ríe).

Su carrera se ha desarrollado en un ámbito tradicionalmente muy masculinizado. ¿Cómo ha notado que ha cambiado el entorno desde que empezó a formarse hasta ahora que es catedrática?

Cuando estudiaba sí que es verdad que éramos menos chicas, aunque no éramos dos, éramos bastantes, pero una vez vas ascendiendo cada vez va habiendo menos. Eso es lo que tiene que cambiar. Yo estudié Ingeniería Industrial y ahora doy clase en Ingeniería Naval. En Ingeniería Naval hay pocas chicas también. Siempre hubo menos que en Industriales, aunque no sé por qué ni cuál es el motivo.

¿Y qué les dice a sus alumnas?

Que tengan mucho ánimo y que con esfuerzo todo se consigue. Hay que tener un poco de paciencia.

Trabaja en el ámbito de las energías renovables marinas, desde una perspectiva técnica y económica. ¿En qué punto diría que está ahora mismo este campo?

Creo que es un campo que está cambiando muchísimo. En el caso de la eólica marina se pasó de los sistemas fijos en el mar del Norte a los sistemas flotantes, que probablemente sean los que se instalen en España. Creo que tiene muchísimo futuro a nivel tecnológico, porque la tecnología está mucho más desarrollada, y también a nivel de trabajo para Ferrolterra y para toda Galicia. Crea buenos trabajos con buenos salarios. Creo que hay mucho futuro ahí. Es evidente que tienen que convivir todos los usos del mar. No podemos quitarles la zona a los pescadores, lógicamente, pero hay que llegar a un punto de consenso entre todos.

Habla de que puede generar puestos de trabajo. ¿Puede ser un motor económico de futuro para Galicia?

Sí, puede ser y lo es claramente. Actualmente los astilleros, fundamentalmente el de Fene, ya están trabajando y exportando a otros países. Cuando se empiecen a hacer para aquí, creo que va a haber cuellos de botella para la producción. Aunque tengas un astillero muy grande hay que gestionarlo bien. Creo que sí que va a haber mucho trabajo, y eso es bueno para la comarca y para todos, porque es trabajo de calidad y que va a perdurar en el tiempo.

Hablaba de la necesidad de llegar a una convivencia con los pescadores. ¿Cómo cree que debe ser esa conversación entre industria, administraciones, sociedad, ciencia sobre ese futuro del mar?

Tienen que sentarse todos a la mesa. Tanto la parte que hace las leyes, la sociedad, los científicos y los que viven actualmente del mar, y llegar a unas zonas, no solo de eólica marina y para capturas de peces, sino también para turismos y otros usos del mar. A veces los usos del mar son los que se hacían tradicionalmente, pero igual en el Mediterráneo no es una mala zona para hacer otro tipo de actividades. Con la tecnología offshore, por ejemplo, cuando se instalaron los parques terrestres no se hizo un planeamiento tan estricto. No se planteó de forma tan detallada dónde había plantaciones de árboles, dónde estaba el sector agropecuario o dónde se colocaban los aerogeneradores. En el mar sí se está haciendo eso, y creo que es bueno, porque hay un planeamiento mayor.

Decía que Ferrolterra concentra ahora mismo buena parte de esta industria. ¿Podría expandirse al resto de la comunidad?

Sí, a toda la comunidad. De hecho, el otro día estuve en un astillero en Vigo, mucho más pequeño que Navantia, lógicamente, y estaban haciendo una plataforma solar marina flotante. Creo que se va a expandir a todos lados.

Ha desarrollado también parte de su trayectoria investigadora a nivel internacional. ¿Qué aprendió al trabajar fuera de Galicia?

Trabajar fuera con equipos multidisciplinares te da una visión más amplia en general de las cosas. A veces piensas que estás en lo cierto con lo que sabes y te ofuscas, y al final la gente de fuera te aporta otro punto de vista. Yo iba a hacer mi tesis en Lisboa de una forma, llegué allí, aprendí otra cosa y la hice de otra manera. Al final te da otra forma de aplicar las cosas, otro punto de vista. Además está la experiencia de vivir fuera, que creo que es interesante, y conseguir una red de contactos que luego sigues manteniendo. Eso es bueno para traer conocimiento a Galicia y para que se conozca aquí otras formas de trabajar.

¿En qué momento decidió que quería dedicar su carrera profesional a este mundo?

La verdad es que no es que lo decidiera. La vida lo decidió por mí (ríe). Yo acabé la carrera en plena crisis y no había otra cosa. Echaba solicitudes a todos lados, me surgió la oportunidad y la aproveché. La verdad es que me gusta el trabajo, porque es muy variado. Es interesante porque cada día puedes aprender cosas diferentes y tener un poco tu propia independencia investigadora. Es muy enriquecedor.

Usted está en contacto con las nuevas generaciones. ¿Qué le gustaría que aprendieran durante esta etapa formativa?

Me gustaría que sepan que hay que trabajar, que hay que esforzarse y que es muy importante tener una forma abierta de ver las cosas, que no observen de todos lados porque al final todo te da ideas y creo que te enriquece y te da otros puntos de vista.