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La lluvia regresa a A Coruña en el primer fin de semana de mayo

Las temperaturas máximas alcanzarán los 19ºC

Gente paseando por A Coruña en un día de lluvia

Gente paseando por A Coruña en un día de lluvia / Iago López

RAC

Este sábado será una jornada de inestabilidad atmosférica debido a la entrada de aire frío en las capas altas en la comunidad gallega.

Con esta situación, se espera una mañana de cielos alternando nubes con claros, aunque en general será un día de chubascos en A Coruña.

Esta misma situación se repetirá en los próximos días, puesto que la lluvia viene para quedarse durante varias jornadas.

Las temperaturas mínimas continúan sin cambios y las máximas viven un ligero ascenso. Las mínimas serán de 13ºC y las máximas de 19ºC.

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El viento soplará del sur-sudoeste, flojo por la mañana y aumentando a intensidad moderada durante la tarde.

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