El parque de barrio en A Coruña que se convertirá en un área de entrenamiento para perros: de la agilidad a la "valentía"

Con más de 30.000 perros en la ciudad, los vecinos de A Coruña demandan cada vez más espacios en los que sus animales puedan jugar y correr con libertad. El Concello acaba de sacar a concurso la creación de una nueva área canina de 2.100 metros en el parque de Vioño, que se sumará a las que ya existen en Eirís, Adolfo Suárez, Santa Margarita, Mesoiro y Bens y estará separada del resto de la zona verde por una valla. Pero el contrato, que se licita por 111.000 euros antes de impuestos, incluye más que el vallado: el contratista deberá suministrar más de una decena de juegos y obstáculos para entrenar y ejercitar a los animales, desde un trampolín y un túnel a juegos de salto de obstáculos o de subida.

Uno de los obstáculos es el de "escalada agility", formado por plataformas elevadas rectangulares o circulares que el animal tiene que recorrer en un sentido y en otro, deteniéndose en las redondas. Está pensado "para trabajar la valentía, la concentración y la obediencia", así como a acostumbrarlo a afrontar desniveles y alturas. El circuito también incluye un balancín, una plataforma a la que el animal se sube y que bascula con su peso. Para completar el obstáculo, el perro debe tocar con las patas zonas señaladas al inicio y final del recorrido, y el juego entrena su destreza y equilibrio. Se recomienda guiarlo con la correa mientras aún no esté acostumbrado, y una golosina puede servir para fomentar que avance. También hay que "extremar la precaución" mientras la plataforma baja por el peso del perro.

Pruebas de equilibrio y de obediencia

La pasarela de equilibrio es una plataforma estrecha y alargada concebida para potenciar el equilibrio y la coordinación de los canes. El perro debe recorrerla y tocar zonas señaladas al inicio y fin del recorrido, y la documentación del concurso señala que es aconsejable acostumbrarlo al recorrido llevándolo con correa y "manteniendo un paso suave y constante". Darle un premio puede ayudar a reforzar su motivación. Otro de los obstáculos es sencillo: una mesa a la que el animal se sube y permanece "hasta recibir la orden" de continuar. En la fase en la que se está iniciando al perro, se le guía y se le indica que suba. Una vez allí, se le da un refuerzo positivo para recompensarlo. La orden para que descienda debe ser distinta, y se le da otra recompensa. El elemento es "esencial" dentro de este tipo de circuitos, y "combina el control físico con el entrenamiento de la obediencia".

Uno de los juegos incluidos en el circuito es una "empalizada", formada por dos rampas empinadas que forman un triángulo con el suelo. El perro, bien en carrera o bien partiendo de estar parado, sube por una y baja por la otra, lo que refuerza tanto su potencia muscular como su coordinación en superficies inclinadas. Para estimular su "intuición, destreza y obediencia" se incluye el túnel, una pequeña caseta abierta por los dos lados que debe recorrer en un ejercicio con el que se refuerza la "confianza en espacios cerrados y capacidad de reacción" del animal. Se aconseja iniciarlo colocándolo frente a la entrada y llamándolo desde la salida, pero con las repeticiones "el animal adquiere seguridad y velocidad en la ejecución del recorrido".

Saltos en altura, de obstáculos y trampolines

El circuito incluye obstáculos múltiples. Uno está formado por plataformas circulares dispuestas a distintas alturas, del tipo que se emplean como podio en competiciones y campeonatos. El animal va pasando de una a otra, en un entrenamiento "especialmente útil en programas de iniciación y en prácticas de refuerzo positivo". Vioño también constará con un elemento de "salto de obstáculos", constituido por una serie de tres vallas que van de menor a mayor altura. Al igual que en el túnel, se recomienda que el dueño se sitúe al final del recorrido y llame al animal. Además, se incorpora otro obstáculo con vallas en zigzag, que el animal tiene que ir salvando tras realizar una parada intermedia. Resulta "especialmente útil para reforzar la capacidad de respuesta del perro en cambios rápidos de dirección".

Los "trampolines agility" son un conjunto de plataformas a diferentes alturas diseñadas para "estimular la serenidad y la obediencia del perro durante la práctica". El animal va subiendo y, desde el segundo o tercer nivel, da un salto controlado hacia el suelo. Al principio "se aconseja guiar al perro con correa, acompañándole suavemente para que suba a las plataformas y realice el salto con seguridad". Esto "le ayuda a familiarizarse con la estructura y a ganar confianza en los movimientos". A esto se suma un obstáculo de slalom: una serie de postes que el perro tiene que ir atravesando, para combinar "velocidad con destreza técnica".