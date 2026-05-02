Reabre la biblioteca municipal de Os Rosales tras las obras de remodelación

La biblioteca municipal del barrio de Os Rosales, situada dentro del edificio del Centro Cívico reabrirá el próximo lunes 4 de mayo. El edificio sigue en obras por el proyecto de reforma incluido dentro de la primera fase del Plan de Renovación de la Red de Centros Cívicos.

Los trabajos consisten en la sustitución de la cubierta deteriorada, la instalación de un nuevo sistema impermeable, la creación de una red de recogida de aguas pluviales y la reposición de los acabados exteriores y de las barandillas de protección.

A pesar de que el Centro Cívico siguió funcionando durante los meses de las obras, el espacio de la biblioteca tuvo que cerrarse para solventar los problemas de las filtraciones y otras cuestiones en la infraestructura.

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Tras esta obra, seguirán intervenciones en los centros de Labañou, San Diego y O Castrillón. En la de Os Rosales se invirtieron 313.000 euros.