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Retenciones en el entorno de Marineda City por la gran afluencia de público

Los atascos se producen en la tercera ronda, carretera a los Baños de Arteixo y Salgado Torres

Vista del sentido de entrada a la ciudad de la carretera a los Baños de Arteixo en las cámaras de la DGT, con la retención producida por los vehículos procedentes de Marineda City.

Vista del sentido de entrada a la ciudad de la carretera a los Baños de Arteixo en las cámaras de la DGT, con la retención producida por los vehículos procedentes de Marineda City. / LOC

José Manuel Gutiérrez

La gran afluencia de público que se produce en la tarde de este sábado al centro comercial Marineda City hace que estén colapsadas las principales vías de comunicación de su entorno. La Policía Local señala que hay importantes retenciones de vehículos en la tercera ronda, en la carretera a los Baños de Arteixo y en la avenida de Salgado Torres.

En la segunda de esas vías los atascos ocupan prácticamente todo su trazado, desde el complejo comercial hasta la rotonda de Eduardo Diz, donde se encuentra el cuartel de bomberos. La coincidencia de un día lluvioso con la víspera del Día de la Madre animó a muchas personas a acudir a este recinto en busca de un regalo de última hora.

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