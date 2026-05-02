Yolanda Diaz señala en A Coruña la "gran batalla" con Carlos Cuerpo por la economía social y llama a una "gran movilización" por la vivienda

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, participó esta mañana en una reunión con cooperativas gallegas de vivienda y cuidados en el Centro Municipal de Empresas Coworking de A Coruña, en la plaza del Papagaio. La iniciativa buscó el diálogo entre los participantes del sector económico social, como promotores de vivienda en cesión de uso, y las instituciones, tras la aprobación el mes pasado de la Ley de Impulso de la Economía Social. En el acto, Díaz señaló la "gran batalla" que tienen con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien, según la ministra, ve una intromisión y exceso en las competencias de Díaz con la difusión de la economía social. La ministra de Trabajo achaca estos reparos legales a la regulación de la vivienda en cesión de uso a una "falta de conocimiento sobre la materia en el Consejo de Ministros".

"El Ministerio de Economía y, al frente, Carlos Cuerpo emitieron informes negativos sobre la transversalización de actuación en materia de economía social que contempla la ley para diferentes ámbitos, como la vivienda. Cuerpo dictó autos para solicitar informes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y al Banco de España para que evaluasen la posible intromisión en sus competencias. Como mucho, solo el Banco de España tendría motivo para analizar la materia. Desde Trabajo, nosotros no podemos comprenderlo", afirmó Díaz frente a los cooperativistas en A Coruña.

La ministra de Trabajo aseguró que quería dejar "todo bien definido y bien atado" en materia de economía social por si "vienen los bárbaros", en referencia a las elecciones nacionales previstas para 2027, aunque se mostró optimista sobre la renovación del pacto de Gobierno. "Xa contamos coas contas satélite da economía social; por tanto, podemos medir a economía social, e hoxe xa supera o 11,1%. Polo tanto, imos crecendo e temos todo preparado. O seguinte paso vai ser que sexamos capaces de transitar desde a economía convencional ás distintas formas de economía cooperativistas ou non", expresó la ministra.

"Grandísima" movilización por la vivienda

Sobre el decreto de vivienda que no pasó la votación en el Congreso de los Diputados esta semana por la falta de apoyos parlamentarios, Díaz señaló que los votantes de todos los partidos "quieren que salga adelante" e insta a los partidos a escuchar y votar a favor, por el bien de "miles y miles de personas". "Os prezos para alugar vivenda na Coruña son elevadísimos. Esta norma permitiu renovar o contrato por cinco anos co mesmo prezo. Noutras grandes cidades o prezo está subindo incluso un 50%. Estivemos negociando con todas as forzas políticas e se non saiu adiante non foi por nós. As normas poden perderse no Congreso, pero están gañadas na rúa. Vai haber unha grandísima mobilización e fago un chamamento para que a xente se una; imos volver levar esta norma. O paro xa non é o principal problema, é a vivenda", explicó la ministra.

Según apuntó la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, también presente en el encuentro, entre las siguientes medidas en la que se está trabajando figura el catálogo de entidades sociales, "para mostrar a las instituciones quiénes sois y que os conozcan".

"A economía social, coas distintas formulacións que ten, é clave no desenvolvemento e no crecemento inclusivo e solidario que está a ter España no conxunto do mundo. Esta semana aprobamos no Consello de Ministros a Ley de Prevención de Riesgos Laborales. É unha lei que supón unha renovación completa do sistema de prevención e de saúde no traballo. Nun país, como no conxunto de Europa, que ten aínda graves problemas de sinistralidade. Por dar algún dato, morren nos postos de traballo dúas persoas ao día. No pasado ano, en Galicia morreron nos postos de traballo 45 persoas. No conxunto do Estado, as baixas de incapacidade temporal por saúde mental multiplicáronse por cinco. Estamos diante dunha problemática que é severa", señaló Díaz.

"Non é competencia da Xunta o deseño de proposta, pero imos ver se a fai, máis aló do debate do estado da nación galega. Se o fai, imos interpor recurso inconstitucional", respondió en referencia a la voluntad de la Xunta de vigilar el absentismo laboral, las bajas médicas y a los facultativos presciptores.

Galicia y las cooperativas

Durante su intervención, Díaz destacó a Galicia como "un gran ejemplo de cooperativismo en Europa" y lanzó el dato de que 5.700 empresas de múltiples sectores son de este tipo en la comunidad autónoma.

"A economía social en Galicia ten moitísimas peculiaridades. A primeira, que ten unha fortaleza enorme. E, en segundo lugar, que o 32% das novas cooperativas que se crearon o ano pasado teñen nome galego. O peso do cooperativismo social de maneira singular en Galicia vai da man das confrarías de pescadores. Tamén as sociedades agrarias de transformación. En Madrid non saben ben de que estamos a falar. Son formulacións diferentes e tamén unha forma de propiedade, digamos, singular galega, que son os montes veciñais.