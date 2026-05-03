Así es el avión privado en el que Joan Roig ha visitado A Coruña
Se trata de un Bombardier Global 6000 que ha estado estacionado en el aeropuerto de Alvedro este fin de semana
El presidente y máximo accionista de Mercadona, Juan Roig, ha hecho una visita a A Coruña este fin de semana para visitar establecimientos de la empresa en la ciudad.
Para llegar hasta la ciudad, Roig ha utilizado el avión privado de la compañía, modelo Bombardier Global 6000.
La aeronave quedó estacionada en el aeropuerto de Alvedro en uno de los días de mayor actividad del aeropuerto, puesto que se sumó el puente del 1 de mayo a la llegada de los numerosos vuelos comerciales desviados desde Santiago por el cierre de la terminal de A Lavacolla.
El avión llama la atención porque tanto en la puerta de entrada como en la parte trasera tiene dibujadas tanto la bandera de España como de la Comunitat Valenciana.
Este modelo de avión tiene capacidad para transportar hasta 13 pasajeros y está capacitado para realizar vuelos transatlánticos de más de 11.000 kilómetros.
- Marineda City anuncia cuatro nuevas aperturas y alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta
- Espacio Coruña anuncia la apertura de nuevos negocios y la próxima llegada de más operadores
- Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles
- El zapatero de A Coruña que ha reparado más de 160.000 zapatos: 'Mi abuelo era el artesano de verdad, yo soy un sucedáneo
- ¿Qué coche comprar? Un estudio de la Universidade da Coruña desmonta los mitos sobre la sostenibilidad del coche eléctrico
- El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus 'principales focos' en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros
- Abre en el centro comercial Cuatro Caminos la primera pastelería palestina de A Coruña: dulces artesanales 'únicos' en España
- El Concello de A Coruña oferta más de mil plazas para excursiones gratuitas: estos son los destinos