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Así es el avión privado en el que Joan Roig ha visitado A Coruña

Se trata de un Bombardier Global 6000 que ha estado estacionado en el aeropuerto de Alvedro este fin de semana

Avión privado de Juan Roig en Alvedro

Avión privado de Juan Roig en Alvedro / Aaròn25

Alberto Rivera

A Coruña

El presidente y máximo accionista de Mercadona, Juan Roig, ha hecho una visita a A Coruña este fin de semana para visitar establecimientos de la empresa en la ciudad.

Para llegar hasta la ciudad, Roig ha utilizado el avión privado de la compañía, modelo Bombardier Global 6000.

Avión privado en el que Joan Roig ha visitado A Coruña, estacionado en el aeropuerto de Alvedro

Avión privado en el que Joan Roig ha visitado A Coruña, estacionado en el aeropuerto de Alvedro / Aaròn25

La aeronave quedó estacionada en el aeropuerto de Alvedro en uno de los días de mayor actividad del aeropuerto, puesto que se sumó el puente del 1 de mayo a la llegada de los numerosos vuelos comerciales desviados desde Santiago por el cierre de la terminal de A Lavacolla.

El avión llama la atención porque tanto en la puerta de entrada como en la parte trasera tiene dibujadas tanto la bandera de España como de la Comunitat Valenciana.

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Avión privado en el que Joan Roig ha visitado A Coruña, estacionado en el aeropuerto de Alvedro

Avión privado en el que Joan Roig ha visitado A Coruña, estacionado en el aeropuerto de Alvedro / Aaròn25 / LCO_Externas

Este modelo de avión tiene capacidad para transportar hasta 13 pasajeros y está capacitado para realizar vuelos transatlánticos de más de 11.000 kilómetros.

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