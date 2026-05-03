Los Bomberos de A Coruña rescatan a una persona caída al mar en la cala de Durmideiras
Fue atendida por una ambulancia, pero su estado no revestía gravedad
A Coruña
Una dotación de los Bomberos de A Coruña rescató del agua a un hombre que cayó al mar desde una roca de forma fortuita en la cala de Durmideiras. El suceso ocurrió en torno a las 14.30 horas de este domingo y los operarios municipales sacaron al accidentado del agua para que lo atendiese una ambulancia que se desplazó al lugar, aunque su estado no revestía gravedad.
En la noche del sábado los Bomberos retiraron cascotes de una fachada de Rúa Ciega que corrían peligro de desprenderse y caer al suelo y limpiaron la calzada en la ronda de Outeiro, donde una colisión entre vehículos generó una mancha de aceite. Por la tarde, retiraron una gaviota del ascensor de Os Castros.
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