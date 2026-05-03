Claudia Balado, psicóloga de la Fundación Ingada: "No todos los entornos están sensibilizados o tienen conocimiento real sobre el TDAH"

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), es una afectación neurobiológica crónica con la inatención, la hiperactividad y la impulsividad como sintomatología principal. La Fundación Ingada (Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados), nace con el objetivo de ofrecer asistencia en Galicia a personas y familias con el trastorno, para lo que recientemente han presentado la aplicación Go TDAH. "Surge de la necesidad que veíamos de que tanto las familias como las personas adultas con TDAH siempre nos solicitan recursos", explica la psicóloga clínica y miembro del patronato de la Fundación, Claudia Balado, quien indica que la herramienta puede descargarse desde la página web de Ingada.

La propuesta permite proporcionar recursos personalizados, "porque aunque se tenga un diagnóstico de TDAH, las necesidades varían mucho entre un individuo y otro", comenta Balado. La aplicación también ofrece un seguimiento "más objetivo" de los síntomas a lo largo del tiempo, gracias a sus gráficos de evolución. Incluye una serie de cuestionarios validados científicamente, con un resultado puntuable, que valoran "diferentes áreas que suelen estar afectadas en el TDAH", como la regulación emocional, funciones ejecutivas o hábitos de vida saludable. "Si el resultado está bien, se le anima a seguir igual, pero si vemos que hay algún problema, se le ofrecen una serie de recursos muy visuales, como vídeos cortos", aclara Balado.

La aplicación nace para mejorar el seguimiento y el manejo cotidiano del TDAH. ¿Notaban cierta carencia en este ámbito?

Claro. Nosotros, como fundación, ofrecemos recursos, pero es verdad que hay usuarios que nos dicen que necesitan algo que sea más en el momento, algo que sea del día a día. Un recordatorio de cosas que se trabajan bien en las terapias o en las jornadas que hacemos. Entonces, es algo que se puede tener en el móvil, muy fácilmente accesible, que funcione como este recordatorio, cuando piensen: '¿Qué es esto? ¿Cómo lo habíamos trabajado? ¿Cómo puedo hacer ahora, qué estrategia puedo aplicar?'. Está destinada tanto a padres y madres de menores con TDAH, como a pacientes adultos. Tiene las dos versiones. Antes de sacar la aplicación, hicimos un proyecto piloto, para comprobar si realmente a los pacientes les resultaba útil. Acabamos de estrenarla la semana pasada, y estamos viendo cómo va la evolución.

Comenta que está dirigida tanto a pacientes como a familias. ¿Atiende también el aspecto emocional, o se centra en ofrecer pautas y recursos puramente prácticos para el momento?

Son pautas, pero de diferentes áreas. En el TDAH, la parte emocional siempre está afectada, porque hay una labilidad [tendencia a experimentar cambios de ánimo bruscos e intensos] en el propio trastorno. Entonces sí que hay pautas enfocadas a esa parte más emocional. En su momento se planteó incluir un foro en la aplicación, un foro entre personas para que sirviera de apoyo. Pero al final no lo hemos hecho, porque vimos que había una serie de cuestiones que no nos acababan de convencer. De momento, son pautas y seguimiento.

¿Considera, como miembro de la Fundación Ingada, que el TDAH necesita abordarse de manera más multidisciplinar?

Sí, desde luego. Nosotros siempre somos defensores de que sea un abordaje multimodal, siempre hablamos de hacer el traje a medida para cada persona, según lo que necesite. Algunos necesitarán tratamiento farmacológico, psicoterapia, psicoeducación, otros solo necesitarán una parte, otros apoyo en el colegio, o lo que sea. Entonces, tiene que haber un abordaje que sea a lo largo de todas las áreas de la vida y también longitudinal, porque el TDAH nos acompaña toda la vida. La idea es ese seguimiento en diferentes áreas, y que sea multidisciplinar y longitudinal, con ese enfoque para el día a día, para tener esos recursos más prácticos.

¿Qué representa para pacientes y familias el lanzamiento de Go TDAH?

Básicamente, es el poder tener acceso del momento, al alcance de la mano. Recursos prácticos, necesarios, adaptados para cada persona, porque van en función de sus puntuaciones, de sus áreas afectadas en el propio momento. Y poder hacer ese seguimiento, tanto el propio conocimiento del paciente y la familia, como para el seguimiento profesional.

Incorpora gráficos de evolución que permiten visualizar los cambios a lo largo del tiempo. ¿Qué progreso esperan ver, qué cambios pueden presumirse?

Claro, la aplicación se la puede crear cualquier persona, pero, siendo realistas, quienes la van a utilizar sobre todo son pacientes que están llevando a cabo algún tipo de intervención, algún tipo de seguimiento. Entonces, la idea es que veamos que al iniciar o al cambiar alguna intervención, ya sea farmacológica o psicoterapéutica, que se vean mejoras en esas áreas, sobre todo en las que están más afectadas. Las que no tienen afectación, posiblemente no van a cambiar mucho, pero en las que están más afectadas, que sí se pueda ver esa mejora a lo largo del tiempo.

Go TDAH proporciona información valiosa tanto a usuarios como a sanitarios. ¿Cómo acceden a estos datos?

Como la información es del paciente, siempre va a ser a través del propio paciente. Es decir, si él o ella quiere mostrar sus gráficos de evolución al profesional, pues esa es la opción que nosotros sugerimos. Pero siempre a través del paciente o de la familia.

La aplicación es gratuita. ¿Qué trabajo hay detrás para que esto sea posible?

El trabajo es mucho. Nosotros llevamos ya un par de años para poder sacarla, aunque es cierto que es una aplicación bastante sencillita. No es nativa, visualmente todavía queremos realizar más mejoras. Y aunque sea sencilla, el trabajo que hay detrás de seleccionar los cuestionarios, todas las preguntas, elaborarlos... Porque todos los recursos son de elaboración propia o de colaboradores que tiene la Fundación. Aglutinar todo esto es bastante tiempo de trabajo, es cierto que nosotros somos una Fundación, entonces la parte del desarrollo informático tiene un coste que hasta ahora no podíamos realizar, y que hemos llevado a cabo gracias al impulso de la Fundación Barrié. Hizo una convocatoria que se llama Más Social, de la que hemos sido beneficiarios, y que nos ha permitido poder sacarlo adelante.

¿Cuál es la mayor traba o dificultad a la que se enfrentan hoy en día personas con TDAH y sus familiares?

La parte de que no todos los entornos están sensibilizados o tienen el conocimiento real sobre el TDAH. Porque hoy en día se habla muchísimo de TDAH, pero también se perpetúan muchos mitos y mucha información errónea, que hace que al final sea perjudicial para las personas afectadas. Entonces, el mayor obstáculo que tienen es que, muchas veces, en los entornos no se les entiende; no se entiende que su cerebro está funcionando de una manera distinta y que muchas de las conductas a veces impulsivas o de inatención no son a propósito, sino que necesitan otro tipo de herramientas para poder funcionar. Lo que vemos es que, aunque el TDAH nos suene a todos, y todos sabemos del TDAH, realmente no hay una comprensión de lo que eso implica.