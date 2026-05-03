La Cocina Económica de A Coruña cumple 140 años en un momento crítico de demanda: "Nunca pensé que iba a necesitar venir aquí"

La Cocina Económica de A Coruña lleva 140 años siendo salvavidas de mucha gente. Desde su sede ubicada en la calle Socorro reparte cada día 1.500 comidas y recibe a unas 60 personas en el comedor, además de dar unos 100 desayunos. Una de sus usuarias, que prefiere no dar su nombre, solo tiene "palabras de agradecimiento" por haberse encontrado las puertas abiertas de este lugar. "Ya no solo es que me den menús para mí y mis hijos, es que me tratan con dignidad, con cariño y con respeto", confiesa.

A ella le costó dar el paso, pero el precio del alquiler, que se lleva buena parte de su salario y de la pensión que recibe por incapacidad, no le dejó otra opción. "Nunca pensé que iba a necesitar venir aquí", cuenta, y relata, como sufren tantas otras familias, el calvario que es ir al supermercado y ver que la cuenta solo sube "y no compras casi nada". "Tuve muchos gastos y pensé que cuando me recuperase podría dejar la Cocina Económica. Pero no, es imposible ahorrar", lamenta.

Lo que una encuentra al entrar a esta entidad no es solo ayuda. Hay también un oído que escucha, un gesto que lo cambia todo y sonrisas que animan el día. Como la de Ana María Delgado, que empezó como voluntaria hace solo unos meses. Esta ourensana afincada en A Coruña aprovecha las horas libres que le ofrece la prejubilación para poner su granito de arena en la calle Socorro. "Me lo recomendó mi hija, así que vine a informarme y ya al día siguiente me incorporé", recuerda. Y no puede estar más contenta y orgullosa de su decisión. "Me gusta lo que hago. Pienso que es una labor muy necesaria. Lo hago también por mí. Vengo muy contenta", añade Delgado, que recomienda a cualquiera entrar aquí a ayudar porque "verlo desde dentro es diferente".

Lavadoras que no paran de funcionar

La actividad comienza pronto, sobre las seis de la mañana. En ese momento se encienden los fogones y empieza un ir y venir en la cocina que no termina hasta que todos los usuarios hayan recibido su plato. "Por la mañana, en el desayuno, tenemos entre 80 y 100 personas", informa el administrador de la Cocina Económica, Óscar Castro, que detalla que a la hora de comer se despachan "unos 1.500 menús".

Zona de lavandería / Carlos Pardellas

Y la actividad de la institución no acaba ahí. La lavandería abrió hace 20 años. Allí está Rosa, que no se detiene ni un minuto. Mientras habla, va sacando lavadoras y doblando ropa. "A lo mejor pongo cada máquina --hay seis-- diez veces", calcula. Tras 15 años en la entidad, reconoce que intenta "ser estricta" pero luego se ablanda y acaba haciendo coladas de todo tipo. Señala, además, que "la gente puede ayudar donando ropa, que es muy necesaria, sobre todo de hombre, y toallas".

Además de limpiar la ropa de los usuarios, que suelen recogerla cuando se acercan a por la comida, también tienen un banco de prendas para dar a las personas que se pasan por la entidad. Hay, además, un servicio de duchas. "Esto ha cambiado mucho. Hay mucha más gente que antes, es desproporcionado", expone Chus, que se dedica a labores de limpieza y forma parte de la Cocina Económica desde el año 92. Es consciente del peso que tiene la institución, que atiende a más de 2.000 personas al año, moviéndose en máximos históricos. "Cada vez viene más gente nueva que necesita nuestra ayuda", desvela Óscar Castro, que analiza que "mayoritariamente son hombres, aunque también hay muchas familias". Además, "hay muchas personas migrantes". "Somos una radiografía de la situación de la calle", resume.

Chus, que trabaja en la institución desde el 92, en la zona de baños y duchas / Carlos Pardellas

Entre las 8.30 y las 13.30 horas está abierto el punto solidario, un lugar de ocio y esparcimiento con televisión, internet, juegos de mesa, biblioteca y sofás. Los usuarios también pueden solicitar cita con el trabajador social.

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En busca de nuevos socios

Para seguir soplando velas tras estos 140 años la Cocina Económica necesita a sus socios. El administrador de la entidad indica que este es "un apoyo fundamental". Habla no solo de donaciones económicas, también de entrega de alimentos no perecederos o de ropa. Todo suma. "Con muy poquito se puede ayudar a mucha gente", insiste. Su reto, y el de muchas asociaciones, es que "se sume gente nueva".