El Concello de A Coruña costea el entierro de 43 personas sin recursos al año: desde mayores sin familia a inmigrantes

Desde 2020, el Concello de A Coruña costeó el entierro o cremación de más de 43 personas al año, casi uno a la semana, y acaba de sacar un contrato para los próximos tres ejercicios en el que estima unos 50 casos al año. Según explican tres entidades sociales de la ciudad, se trata de personas sin recursos ni familiares que se puedan hacer cargo, entre los que hay perfiles como mayores sin vínculos, expresidiarios o inmigrantes. Las ONGs alertan de que la soledad no deseada está en aumento y reclaman recursos para combatirla, así como refuerzos en servicios sociales.

"Hemos tenido que recurrir a ese servicio en dos o tres ocasiones", señala la directora del Comité Antisida de La Coruña (Casco), Sonia Valbuena. La entidad atiende a personas con pocos recursos y mantiene pisos de acogida, y su responsable recuerda el caso de "un chico que salió de prisión", sin contactos familiares conocidos, "y al morir tuvieron que enterrarlo los servicios sociales", así como el de una mujer fallecida cuya familia estaba formada por "personas que cobran pensiones no contributivas, sin ingresos como para afrontar un entierro". Las personas que están en sus pisos de acogida, señala, "suelen ahorrar" aunque tengan ayudas muy bajas, pero para alguien que cobre una pensión no contributiva y tenga que pagar una habitación resulta muy difícil. En uno de los casos que atendieron en Casco, señala, el hombre "tenía un pequeñito ahorro" que la asociación entregó en el Juzgado, pero no llegaba a cubrir el entierro.

Cada vez gente más sola

También han recurrido a este recurso en el albergue de Padre Rubinos, cuya directora, Mónica Rioboo, señala que suele tratarse de gente que no familia o de la que "no tenemos constancia" y por tanto no se puede contactar. En las personas están en situación de sinhogarismo, explica, es frecuente la pérdida de vínculos, y en el caso de los inmigrantes "en la mayoría de casos sí tienen familia, otra cosa es que tengan medios para poder repatriarlo". Y fuentes de Cáritas, que atiende este tipo de casos puntualmente, sitúan a los usuarios dentro de dos perfiles. Uno es el de los extranjeros, que pueden estar en situación irregular, y otro, es de personas mayores, "con pensiones normalmente no contributivas, o muy bajitas, sin vínculo familiar".

Esta última es una casuística, insisten desde Cáritas, cada vez más frecuente, pues "cada vez hay más personas en riesgo de exclusión vinculado a la soledad, personas mayores, sin red de apoyo, en situación de vulnerabilidad". Hay "mucho margen de mejora" en la asistencia social para estas personas, y Cáritas arrancó en 2017 un programa "pionero", AcompáñoTe, que ya ha atendido a cerca de 1.000 personas en el municipio. Actualmente tiene a 400 vecinos "en atención continuada", señala la entidad, que ve un vínculo claro entre la soledad y la exclusión.

Desde Casco, Sonia Valbuena señala en que en el ámbito social faltan todo tipo de recursos, y señala que en la ciudad hay una "brutal" sobrecarga de los trabajadores sociales municipales, que ha empeorado por las demandas de certificados de vulnerabilidad de inmigrantes, necesarias en los procesos de la regularización extraordinaria que está en marcha. "No dan abasto", señala Valbuena, que aunque apunta cree que recientemente se han incorporado dos profesionales, estos siguen siendo "escasísimos" y falta personal. "No dan abasto", resume.

Rioboo coincide en que hay una "saturación" en recursos sociales, no solo los municipales, sino también en las entidades. Pero indica que hay una "buena coordinación" con el Concello y que cuando les han realizado una petición en la relación al entierro de una persona sin recursos "siempre nos han dado respuesta".