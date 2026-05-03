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Este domingo continúan las lluvias en A Coruña

Las temperaturas máximas bajarán hasta los 16ºC

Lluvia en A Coruña.

Lluvia en A Coruña. / LOC

RAC

A Coruña vive este domingo un día en el que el aire frío sigue en altura, lo que se traducirá en inestabilidad atmosférica en la ciudad.

Por lo tanto, este último día de las emana será de cielos con intervalos nubosos y chubascos, por lo que se continuará con la tendencia marcada este sábado.

Las temperaturas tendrán un ligero descenso, con mínimas de 11ºC y máximas de 16ºC.

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Los vientos soplarán del noroeste con intensidad floja, aunque con intervalos moderados.

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