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Echo & The Bunnymen, cabeza de cartel del festival Noroeste Estrella Galicia 2026 en A Coruña

La influyente banda formada en 1978 en Liverpool se subirá al escenario de la playa de Riazor este agosto

Ian McCulloch, al frente de Echo &amp; The Bunnymen

Ian McCulloch, al frente de Echo & The Bunnymen

Ana Carro

A Coruña

El cartel del festival Noroeste Estrella Galicia 2026 toma forma. Echo & The Bunnymen, banda formada en 1978 en Liverpool, se subirá al escenario de la playa de Riazor. El grupo liderado por Ian McCulloch se encuentra actualmente inmerso en su gira por Estados Unidos y, según informan fuentes cercanas, en verano incluirá A Coruña en ese tour. Será en agosto cuando se convierta en cabeza de cartel del Noroeste.

El grupo nació en plena efervescencia post-punk, pero logró un sonido único con guitarras envolventes, bajos muy marcados y cierto aire psicodélico. Su etapa más influyente llegó en los años 80 con discos como Crocodiles (1980), Heaven Up Here (1981), Porcupine (1983) y, sobre todo, Ocean Rain (1984), considerado por muchos su obra maestra. De ese álbum salió The Killing Moon, probablemente su canción más famosa: oscura, elegante, casi hipnótica, y con una de esas melodías que parecen flotar entre lo romántico y lo fatalista. En Spotify, el tema suma más de 234 millones de reproducciones.

Aunque McCulloch dejó la banda a finales de los 80, regresó en los 90 y Echo & The Bunnymen volvió a grabar y girar. Eso sí, sin otro de sus miembros, Pete de Freitas, que falleció en un accidente de moto. La influencia de la formación ha sido reconocida en grupos como Editors, The Killers, Interpol y Coldplay.

El grupo de Liverpool inauguró el festival Primavera Sound en 2011, se subió al escenario del Paredes de Coura y ya pasó por A Coruña hace unos años, cuando ofreció un concierto en la sala Pelícano en febrero de 2019. Entonces presentó el disco The Stars, The Oceans & The Moon, en el que reinterpretaba canciones de su repertorio.

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Este es el primer cabeza de cartel del Noroeste Estrella Galicia 2026 que se conoce. El festival, que se suele celebrar los primeros días de agosto, contará también Frankie and the Witch Fingers. Lo anunció la banda en sus redes sociales.

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